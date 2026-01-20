'캔윌 홀딩스' 매각 위한 투자의향서 제출 초청

콜롬보, 스리랑카, 2026년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 스리랑카 정부(Government of Sri Lanka, GoSL)가 시놀랑카 호텔 & 스파(Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd, 이하 시놀랑카)와 헬랑코 호텔 & 스파(Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd, 이하 헬랑코)의 모회사인 캔윌 홀딩스(Canwill Holdings (Pvt) Ltd, 이하 캔윌)의 지분 100%를 매각할 계획이라고 밝혔다.이번 지분 매각은 재무기획경제개발부(Ministry of Finance, Planning and Economic Development)를 통해 추진되며, 딜로이트 투쉬 토마츠 인도(Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, 이하 DTTILLP)가 거래 자문사로 선정됐다.

시놀랑카: 콜롬보 중앙업무지구(Central Business District)에 국제 5성급 표준에 맞춰 건설된 최상위급 랜드마크 호스피탈리티 자산을 보유하고 있다. 해당 부동산의 상부 구조물(superstructure)은 이미 완공됐으며, 잔여 공사는 최종 선정된 투자자가 완료하게 된다.

Grand Hyatt, Colombo

인도양과 접해 있는 이 부지는 콜롬보 포트 시티(Colombo Port City), 콜롬보항(Port of Colombo), 갈 페이스 그린(Galle Face Green), 로터스 타워(Lotus Tower) 및 울창한 내륙 전경을 한눈에 조망할 수 있는, 콜롬보에서도 손꼽히는 입지를 자랑한다.

이 부동산은 2.32에이커 규모의 최고급 해안가 부지에 위치해 있으며, 458개의 객실과 100개의 서비스 아파트를 갖춘 인상적인 47층 구조가 특징이다.

이번 매각은 2단계 절차로 진행된다. 관심 있는 투자자는 다음 웹사이트를 통해 투자의향서(Expression of Interest) 요청 문서를 열람할 수 있다:https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

[email protected]에 연락하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

투자의향서 제출 마감일은 2026년 2월 16일(월) 오후 2시(스리랑카 표준시, 14:00)다.

미디어 문의처:

i. 산딥 네기(Sandeep Negi), 파트너 – 전략, 리스크, 거래, [email protected], +91-9810853754

ii. 아르판 실(Arpan Seal), 어소시에이트 디렉터 – 전략, 리스크, 거래, [email protected], +91-9004000274

iii. 아비셰크 칼루파티라나(Abhishek Kalupathirana), 국영기업 구조조정 유닛, 거래팀장, [email protected]

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg

SOURCE The Government of Sri Lanka (GoSL)