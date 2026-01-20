AUFFORDERUNG ZUR INTERESSENBETEILIGUNG - Veräußerung von 'Canwill Holdings (Pvt) Ltd'

COLOMBO, Sri Lanka, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Regierung von Sri Lanka (GoSL) beabsichtigt, die 100%ige Beteiligung an Canwill, der Muttergesellschaft von Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) und Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco) zu veräußern. Die GoSL wird diese Veräußerung über das Ministerium für Finanzen, Planung und wirtschaftliche Entwicklung durchführen, wobei Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) zum Berater für die Transaktion ernannt wurde.

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA: Besitzt eine erstklassige, nach internationalen 5-Sterne-Standards gebaute Hotelanlage im Central Business District von Colombo. Die Überbauung der Immobilie ist abgeschlossen, die Restarbeiten sind vom erfolgreichen Investor zu erledigen.

Das Anwesen grenzt an den Indischen Ozean und bietet den wohl besten Aussichtspunkt in Colombo mit Blick auf die Hafenstadt Colombo, den Hafen von Colombo, das Galle Face Green, den Lotus Tower und das smaragdgrüne Hinterland.

Die Immobilie verfügt über ein beeindruckendes 47-stöckiges Gebäude mit 458 Zimmern und zusätzlich 100 Serviced Apartments, die sich alle auf 2,32 Hektar erstklassigen Grundbesitzes direkt am Meer befinden.

Die Veräußerung wird in einem zweistufigen Verfahren vollzogen. Interessierte Parteien können das Dokument zur Aufforderung zur Interessenbekundung auf folgender Website abrufen: https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Der Stichtag für die Einreichung der Interessenbekundungen ist der 16. Februar 2026, Montag, um 14:00 Uhr srilankischer Standardzeit (14:00 Uhr).

Medienkontakt:

i. Sandeep Negi, Partner - Strategy, Risk & Transactions, [email protected], +91-9810853754

ii. Arpan Seal, Associate Director - Strategy, Risk & Transactions, [email protected], +91-9004000274

iii. Abhishek Kalupathirana, State-Owned Enterprise Restructuring Unit, Transaction Team Lead, [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg