Canwill Holdings (Pvt) Ltdの事業売却に関する意向表明募集のご案内

コロンボ（スリランカ）, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- Government of Sri Lanka（GoSL）は、Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd（Sinolanka）およびHelanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd（Helanco）の親会社であるCanwillの全株式（100%）を売却する意向です。GoSLは、財務・計画・経済開発省 を通じて 本事業売却を実施し、取引アドバイザーとしてDeloitte Touche Tohmatsu India LLP（DTTILLP）を任命しています。

SINOLANKA：国際的な5つ星基準に基づいて建設された、コロンボの中心業務地区に位置するトップクラスのランドマーク・ホスピタリティ資産を保有しています。当該物件の上部構造はすでに完成しており、残余工事は選定された投資家によって実施される予定です。

インド洋に面し、コロンボ・ポートシティ、コロンボ港、ゴール・フェイス・グリーン、ロータスタワー、緑豊かな内陸部を一望できる、コロンボ有数の眺望を備えています。

本物件は、地上47階建ての建物に客室458室におよびサービスアパートメント100戸を備え、2.32エーカーの一等地オーシャンフロントに立地しています。

本事業売却は、2段階のプロセスを通じて実施されます。関心のある事業者は、以下のウェブサイトから「Request for Expression of Interest」文書をご覧ください。https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

その他の詳しい情報は、こちらの担当者までお問い合わせください：[email protected]

意向表明書の提出期限は、2026年2月16日（月）スリランカ標準時14時（14:00）です。

メディア問い合わせ先：

i. Sandeep Negi（Partner - Strategy, Risk & Transactions）：[email protected]、+91-9810853754

ii. Arpan Seal（Associate Director - Strategy, Risk & Transactions）：[email protected]、+91-9004000274

iii. Abhishek Kalupathirana（State-Owned Enterprise Restructuring Unit、Transaction Team Lead）：[email protected]

写真： https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg

SOURCE The Government of Sri Lanka (GoSL)