Invitación para manifestación de interés - Para la desinversión de 'Canwill Holdings (Pvt) Ltd'

COLOMBO, Sri Lanka, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Gobierno de Sri Lanka (GoSL) tiene la intención de desinvertir el 100% de las acciones de Canwill, empresa matriz de Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) y Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco). El Gobierno de Sri Lanka implementará esta desinversión a través del Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico, con Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) designada como asesora de la transacción.

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA: Posee un emblemático hotel de primer nivel en el Distrito Central de Negocios de Colombo, construido con estándares internacionales de 5 estrellas. La superestructura del inmueble ya está terminada y el inversor ganador se encargará de las obras restantes.

La propiedad, que bordea el Océano Índico, ofrece posiblemente el mejor punto estratégico de Colombo, con vistas a la ciudad portuaria de Colombo, el puerto de Colombo, Galle Face Green, la Torre Lotus y el interior esmeralda.

La propiedad cuenta con una impresionante estructura de 47 pisos que dispone de 458 habitaciones y 100 apartamentos con servicios adicionales, todos ubicados en 2,32 acres de propiedad privilegiada frente al mar.

La desinversión se completará mediante un proceso de dos etapas. Se invita a los interesados a acceder al documento de Solicitud de Manifestación de Interés en el siguiente sitio web: https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

Para obtener información adicional, contacte con: [email protected]

La fecha límite para la presentación de manifestaciones de interés es el 16 de febrero de 2026, lunes, a las 2:00 p. m., hora estándar de Sri Lanka (14:00 horas).

Contacto para medios:

i. Sandeep Negi, Partner - Strategy, Risk & Transactions, [email protected] , +91-9810853754

ii. Arpan Seal, Associate Director - Strategy, Risk & Transactions, [email protected] , +91-9004000274

iii. Abhishek Kalupathirana, State-Owned Enterprise Restructuring Unit, Transaction Team Lead, [email protected]