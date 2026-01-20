徵求意向書 - 出售「Canwill Holdings (Pvt) Ltd」

斯里蘭卡科倫坡2026年1月20日 /美通社/ -- 斯里蘭卡政府 (GoSL) 擬出售其在 Canwill 的 100% 股份。Canwill 是 Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) 和 Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco) 的母公司。 GoSL 將透過財政規劃部 (Ministry of Finance, Planning and Economic Development) 執行此資產處置，並任命德勤印度會計師事務所 (DTTILLP) 為交易顧問。

SINOLANKA：在科倫坡商業中心區擁有一座以國際五星級標準建造的頂級地標酒店物業。 該物業的主體結構已經竣工，剩餘部分將由得標投資者完成。