徵求意向書 - 出售「Canwill Holdings (Pvt) Ltd」
新聞提供者The Government of Sri Lanka (GoSL)
20 1月, 2026, 16:30 CST
斯里蘭卡科倫坡2026年1月20日 /美通社/ -- 斯里蘭卡政府 (GoSL) 擬出售其在 Canwill 的 100% 股份。Canwill 是 Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) 和 Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco) 的母公司。 GoSL 將透過財政規劃部 (Ministry of Finance, Planning and Economic Development) 執行此資產處置，並任命德勤印度會計師事務所 (DTTILLP) 為交易顧問。
SINOLANKA：在科倫坡商業中心區擁有一座以國際五星級標準建造的頂級地標酒店物業。 該物業的主體結構已經竣工，剩餘部分將由得標投資者完成。
該物業毗鄰印度洋，可說是科倫坡最佳觀景點，可欣賞科倫坡港口城市、科倫坡港、加勒菲斯綠地、蓮花塔和翡翠般的內陸風光。
該物業擁有令人印象深刻的 47 層建築，內設 458 間客房和 100 個服務式住宅，全部位於 2.32 英畝的黃金海濱地段。
此次資產處置將分兩個階段完成。 有興趣者可瀏覽以下網站取得《意向徵詢書》：https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill
如需更多資訊，請聯絡： [email protected]
提交意向書的截止日期為 2026 年 2 月 16 日（星期一）下午 2 時（斯里蘭卡標準時間 14:00）。
媒體聯絡人：
i. Sandeep Negi, 合夥人 - 策略、風險與交易，[email protected], +91-9810853754
ii. Arpan Seal, 副總監 - 策略、風險與交易，[email protected], +91-9004000274
iii. Abhishek Kalupathirana, 國營企業重組單位，交易團隊主管，[email protected]
