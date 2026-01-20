INVITATION À L'EXPRESSION D'INTÉRÊTS - Pour la cession de "Canwill Holdings (Pvt) Ltd".

COLOMBO, Sri Lanka, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le gouvernement du Sri Lanka (GoSL) a l'intention de céder 100 % des parts de Canwill, la société mère de Sinolanka Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Sinolanka) et Helanco Hotels & Spa (Pvt) Ltd (Helanco). Le gouvernement local mettra en œuvre cette cession par l'intermédiaire du ministère des finances, de la planification et du développement économique , Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (DTTILLP) étant désigné comme conseiller pour la transaction.

Grand Hyatt, Colombo

SINOLANKA: Possède un établissement hôtelier de premier plan dans le quartier central des affaires de Colombo, construit selon les normes internationales 5 étoiles. La superstructure du bien a été achevée et le reste des travaux doit être réalisé par l'investisseur retenu.

La propriété, qui borde l'océan Indien, offre sans doute le meilleur point de vue de Colombo, avec des vues sur la ville portuaire de Colombo, le port de Colombo, Galle Face Green, Lotus Tower et l'arrière-pays émeraude.

La propriété se compose d'une impressionnante structure de 47 étages avec 458 chambres et 100 appartements avec services, tous situés sur 2,32 acres de terrain en bord de mer.

La cession sera réalisée en deux étapes. Les parties intéressées sont invitées à consulter le document d'appel à manifestation d'intérêt sur le site web suivant : https://www.treasury.gov.lk/web/restructuring-canwill

Pour plus d'informations, veuillez contacter : [email protected]

La date limite de soumission des manifestations d'intérêt est fixée au 16 février 2026, lundi, à 14 heures, heure normale du Sri Lanka (14h00).

Contact avec les médias :

i. Sandeep Negi, associé - Stratégie, risque et transactions, [email protected], +91-9810853754

ii. Arpan Seal, directeur associé - Stratégie, risques et transactions, [email protected], +91-9004000274

iii. Abhishek Kalupathirana, State-Owned Enterprise Restructuring Unit, Transaction Team Lead, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2863284/Grand_Hyatt_Colombo.jpg