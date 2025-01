Corn Next lança CornNext-17: uma solução sustentável inovadora para a poluição por plásticos

IRVINE, Califórnia, 11 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Corn Next, líder em inovação sustentável e soluções biodegradáveis, lançou oficialmente o CornNext-17, um material biológico revolucionário projetado para combater a crise global da poluição por plásticos. Junto com esse lançamento, foi divulgado o Informativo Técnico CornNext-17, um relatório detalhado que destaca as características revolucionárias do CornNext-17, seu potencial para substituir os plásticos tradicionais e seu papel fundamental no apoio às iniciativas globais de sustentabilidade.

Derivado do amido de milho renovável, o CornNext-17 utiliza um processo patenteado à base de fermentação para criar um material totalmente biodegradável, com versatilidade e desempenho superiores. Ao contrário dos plásticos e bioplásticos tradicionais, como PLA e PHA, o CornNext-17 mantém sua estrutura natural de polissacarídeo, permitindo a sua rápida decomposição em 30 dias em ambientes naturais enquanto mantém as propriedades mecânicas necessárias para diversas aplicações.

"O CornNext-17 representa um avanço significativo em materiais sustentáveis", afirmou Randy Yongzhong Zhang, fundador e CEO da Corn Next. "Estamos orgulhosos de oferecer uma solução que atenda à necessidade urgente de alternativas ecológicas aos plásticos convencionais. O desenvolvimento do CornNext-17 é guiado por nossa visão de revolucionar a forma como os materiais são usados e descartados. Por ser uma inovação biodegradável totalmente natural, ela representa não só um avanço na ciência de materiais, mas um marco significativo na busca da humanidade por um futuro mais sustentável".

Principais características do CornNext-17

Totalmente biodegradável : decompõe-se naturalmente em até 30 dias, sem deixar resíduos nocivos.

: decompõe-se naturalmente em até 30 dias, sem deixar resíduos nocivos. Versátil : adequado para uma série de aplicações, incluindo embalagens, bens de consumo e componentes industriais.

: adequado para uma série de aplicações, incluindo embalagens, bens de consumo e componentes industriais. Econômico : produzido por meio de um processo de fabricação eficiente, oferecendo preços competitivos.

: produzido por meio de um processo de fabricação eficiente, oferecendo preços competitivos. Alto desempenho : exibe excelentes propriedades mecânicas, incluindo resistência, flexibilidade e resistência ao calor.

: exibe excelentes propriedades mecânicas, incluindo resistência, flexibilidade e resistência ao calor. Ecológico: derivado do amido de milho renovável e produzido sem produtos químicos nocivos.

Potencial de mercado e aplicações industriais

O CornNext-17 tem o potencial de transformar inúmeros setores, substituindo os plásticos tradicionais por uma alternativa sustentável:

Bens de Consumo : o CornNext-17 é ideal para criar utensílios de mesa compostáveis, produtos de uso único, recipientes para alimentos e soluções de embalagem ecológicas que atendam a consumidores ambientalmente conscientes.

: o CornNext-17 é ideal para criar utensílios de mesa compostáveis, produtos de uso único, recipientes para alimentos e soluções de embalagem ecológicas que atendam a consumidores ambientalmente conscientes. Indústria de embalagens : a robustez, flexibilidade e resistência ao calor e à umidade do material o tornam uma escolha superior para embalagens biodegradáveis, incluindo varejo, alimentos e aplicações industriais.

: a robustez, flexibilidade e resistência ao calor e à umidade do material o tornam uma escolha superior para embalagens biodegradáveis, incluindo varejo, alimentos e aplicações industriais. Agricultura : o CornNext-17 pode ser usado para fabricar filmes biodegradáveis para cobertura vegetal, bandejas de mudas e componentes de irrigação, reduzindo o desperdício e melhorando a saúde do solo.

: o CornNext-17 pode ser usado para fabricar filmes biodegradáveis para cobertura vegetal, bandejas de mudas e componentes de irrigação, reduzindo o desperdício e melhorando a saúde do solo. Cuidados médicos e de saúde : com sua capacidade de se decompor totalmente, o CornNext-17 é adequado para suprimentos médicos descartáveis, como luvas, seringas e embalagens, garantindo a segurança do meio ambiente.

: com sua capacidade de se decompor totalmente, o CornNext-17 é adequado para suprimentos médicos descartáveis, como luvas, seringas e embalagens, garantindo a segurança do meio ambiente. Automotivo : leve e durável, o CornNext-17 pode ser utilizado na criação de componentes automotivos como painéis, acabamentos e peças internas, contribuindo para a sustentabilidade do veículo e a eficiência de combustível.

: leve e durável, o CornNext-17 pode ser utilizado na criação de componentes automotivos como painéis, acabamentos e peças internas, contribuindo para a sustentabilidade do veículo e a eficiência de combustível. Eletrônicos: como alternativa biodegradável, o CornNext-17 pode substituir certos componentes plásticos em eletrônicos, ajudando a reduzir o lixo eletrônico.

O esforço global por materiais ambientalmente sustentáveis coloca o CornNext-17 em posição de capitalizar o crescente suporte regulatório e a demanda dos consumidores por produtos sustentáveis. Sua adaptabilidade, custo-benefício e propriedades ecológicas proporcionam uma vantagem competitiva na abordagem da crescente crise da poluição por plásticos.

Por que o CornNext-17 é importante

Os resíduos de plástico continuam sendo um dos desafios ambientais mais urgentes, com mais de 400 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente e apenas uma fração disso sendo reciclada. A composição inovadora e a rápida biodegradabilidade do CornNext-17 o tornam uma solução transformadora para reduzir a dependência de plásticos à base de petroquímicos e mitigar os danos ambientais.

Em busca de parcerias

A Corn Next está comprometida com o avanço das aplicações do CornNext-17 por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos, promovendo a inovação em materiais biodegradáveis. A empresa busca colaborações estratégicas com líderes do setor, parceiros, investidores, instituições financeiras, agências governamentais e organizações de pesquisa para promover a adoção generalizada do CornNext-17 e acelerar a mudança global em direção a um futuro mais sustentável.

Faça o download do Informativo Técnico

Informações detalhadas sobre o potencial deste material revolucionário podem ser baixadas do site da Corn Next em https://www.cornnext.com/cornnext-17 clicando em "Learn More" (Saiba mais).

Sobre a Corn Next

A Corn Next (ou Y & J World Inc.) é uma empresa pioneira de biotecnologia sediada em Irvine, Califórnia, dedicada à eliminação da poluição por plásticos. Somos especializados no desenvolvimento de novos materiais de base biológica, como o CornNext-17, um material patenteado, 100% natural e biodegradável derivado do amido de milho renovável. Ao contrário dos plásticos tradicionais, o CornNext-17 se decompõe totalmente em 30 dias sem deixar toxinas ou exigir reciclagem dispendiosa. Após oito anos de P&D, transformamos o CornNext-17 em um formato granular, protegendo nossa tecnologia proprietária e expandindo suas aplicações. Essa inovação levou aos primeiros canudos à base de milho, colher de proteína, faca de jantar e garfos do mundo, com usos futuros em utensílios, fio dental, embalagens e muito mais. A Corn Next está comprometida em substituir os plásticos de uso único e duráveis por alternativas sustentáveis e não-plásticas, livres de plásticos, PHA, PLA e outros bioplásticos. Nossa missão é promover um futuro mais limpo e sustentável. Para obter mais informações, acesse https://www.cornnext.com/

Contato: David Xu, E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595313/Corn_Next.jpg

FONTE Corn Next Inc.