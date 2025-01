Corn Next wprowadza na rynek CornNext-17 - przełomowe, zrównoważone rozwiązanie problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

IRVINE, Kalifornia, 13 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Corn Next, lider w dziedzinie zrównoważonych innowacji i biodegradowalnych rozwiązań, oficjalnie wprowadza na rynek CornNext-17 - przełomowy materiał biopochodny, przeznaczony do walki z ogólnoświatowym problemem zanieczyszczenia plastikiem. Premierze towarzyszy wydanie białej księgi CornNext-17, stanowiącej szczegółowy raport, który podkreśla rewolucyjne cechy CornNext-17, jego potencjał w zakresie zastąpienia tradycyjnych tworzyw sztucznych i kluczową rolę we wspieraniu globalnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju.

Bazujący na odnawialnej skrobi kukurydzianej CornNext-17 wykorzystuje opatentowany proces oparty na fermentacji, stanowiąc w pełni biodegradowalny materiał o wszechstronnym zastosowaniu i wydajności. W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych i biotworzyw, takich jak PLA i PHA, CornNext-17 zachowuje naturalną strukturę polisacharydową, co sprawia, że ulega on rozkładowi w ciągu zaledwie 30 dni w środowisku naturalnym, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości mechanicznych niezbędnych do różnych zastosowań.

„CornNext-17 stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie zrównoważonych materiałów - powiedział Randy Yongzhong Zhang, założyciel i dyrektor generalny Corn Next. - Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować rozwiązanie, które zaspokaja pilne zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska alternatywy dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Rozwój CornNext-17 odzwierciedla naszą wizję zrewolucjonizowania sposobu użytkowania i utylizowania materiałów. Jako w pełni naturalna i biodegradowalna innowacja, rozwiązanie to stanowi nie tylko przełom w materiałoznawstwie, ale także kamień milowy w dążeniu ludzkości do kształtowania bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości".

Kluczowe cechy CornNext-17

W pełni biodegradowalny : Ulega naturalnemu rozkładowi w ciągi 30 dni, nie pozostawiając szkodliwych resztek.

Elastyczny : Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań, w tym opakowań, towarów konsumpcyjnych i komponentów przemysłowych.

Przystępny cenowo : Powstający w wydajnym procesie produkcyjnym, oferujący konkurencyjne ceny.

Wysoce wydajny : Wykazuje doskonałe właściwości mechaniczne, w tym wytrzymałość, elastyczność i odporność na wysokie temperatury.

Przyjazny dla środowiska : Powstaje na bazie odnawialnej skrobi kukurydzianej i jest produkowany bez użycia szkodliwych substancji chemicznych.

Potencjał rynkowy i zastosowania przemysłowe

CornNext-17 wykazuje potencjał w zakresie przekształcenia licznych branż przemysłowych poprzez zastąpienie tradycyjnych tworzyw sztucznych zrównoważoną alternatywą:

Towary konsumpcyjne : CornNext-17 jest idealny do tworzenia kompostowalnej zastawy stołowej, produktów jednorazowego użytku, pojemników na żywność i ekologicznych rozwiązań opakowaniowych, które zaspokajają potrzeby świadomych ekologicznie konsumentów.

Branża opakowań : Wytrzymałość, elastyczność i odporność materiału na wysokie temperatury i wilgoć sprawiają, że jest on doskonałym wyborem do produkcji biodegradowalnych opakowań, w tym do zastosowań detalicznych, spożywczych i przemysłowych.

Rolnictwo : CornNext-17 może być wykorzystywany do produkcji biodegradowalnych folii do ściółkowania, tacek na sadzonki i elementów nawadniających, pozwalając zmniejszyć ilość odpadów i poprawiając stan gleby.

Medycyna i służba zdrowia : Dzięki zdolności całkowitego rozkładu CornNext-17 doskonale nadaje się do produkcji wyrobów medycznych jednorazowego użytku, takich jak rękawiczki, strzykawki i opakowania, zapewniając bezpieczeństwo dla środowiska.

Przemysł motoryzacyjny : Lekki i wytrzymały materiał CornNext-17 może być wykorzystywany do tworzenia komponentów samochodowych, takich jak panele, wykończenia i części wewnętrzne, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju pojazdów i wydajnego zużycia paliwa.

Elektronika : Stanowiąc biodegradowalną alternatywę, CornNext-17 może zastąpić niektóre plastikowe komponenty w elektronice, pomagając zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych.

Globalny nacisk na zrównoważone materiały sprawia, że CornNext-17 może wykorzystać rosnące wsparcie regulacyjne i popyt konsumentów na ekologiczne produkty. Jego walory w zakresie adaptacji i opłacalności oraz fakt, że rozwiązanie to jest przyjazne dla środowiska, zapewniają przewagę konkurencyjną w walce z rosnącym problemem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Dlaczego CornNext-17 ma znaczenie?

Odpady z tworzyw sztucznych są wciąż jednym z najpilniejszych wyzwań środowiskowych. Rocznie produkowane jest ponad 400 milionów ton plastiku i tylko niewielka część poddawana jest recyklingowi. Innowacyjny skład i szybki proces rozkładu CornNext-17 sprawiają, że jest to przełomowe rozwiązanie zmniejszające uzależnienie od tworzyw sztucznych opartych na materiałach petrochemicznych, a tym samym łagodzące obciążenie dla środowiska naturalnego.

Poszukujemy możliwości współpracy

Firma Corn Next jest zaangażowana w rozwój zastosowań CornNext-17 poprzez realizację ciągłych działań badawczo-rozwojowych i wspieranie innowacji w zakresie materiałów biodegradowalnych. Firma poszukuje możliwości strategicznej współpracy z liderami branży, partnerami, inwestorami, instytucjami finansowymi, agencjami rządowymi i organizacjami badawczymi, aby promować powszechne wdrażanie CornNext-17 i przyspieszyć globalną transformację w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Pobierz białą księgę

Szczegółowe informacje na temat potencjału tego rewolucyjnego materiału można znaleźć na stronie internetowej Corn Next pod adresem: https://www.cornnext.com/cornnext-17, klikając: „Dowiedz się więcej".

Corn Next (lub Y & J World Inc.) to pionierska firma biotechnologiczna z siedzibą w Irvine w Kalifornii, której misją jest walka z zanieczyszczeniem plastikiem. Specjalizujemy się w opracowywaniu nowych biomateriałów, wśród których znajduje się CornNext-17 - opatentowany, w stu procentach naturalny i biodegradowalny materiał, pochodzący z odnawialnej skrobi kukurydzianej. W przeciwieństwie do tradycyjnych tworzyw sztucznych, CornNext-17 ulega całkowitemu rozkładowi w ciągu 30 dni, nie pozostawiając toksycznych odpadów i nie wymagając kosztownego recyklingu. W toku ośmioletnich prac badawczo-rozwojowych przekształciliśmy CornNext-17 w formę granulatu, zabezpieczając naszą zastrzeżoną technologię i rozszerzając jej zastosowania. Ta innowacja doprowadziła do powstania pierwszych na świecie, stworzonych na bazie kukurydzy słomek do picia, łyżki proteinowej, noża i widelca, z perspektywą przyszłych zastosowań w naczyniach, nici dentystycznej, opakowaniach i nie tylko. Corn Next dąży do zastąpienia jednorazowych i trwałych tworzyw sztucznych zrównoważonymi alternatywami, wolnymi od plastiku PHA, PLA i innych bioplastików. Naszą misją jest budowanie czystszej i bardziej ekologicznej przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.cornnext.com/

