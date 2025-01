Corn Next uvádza CornNext-17: prelomové trvalo udržateľné riešenie znečistenia plastmi

IRVINE, Kalifornia., 12. januára 2025 /PRNewswire/ -- Corn Next, líder v oblasti trvalo udržateľných inovácií a biologicky odbúrateľných riešení, oficiálne predstavil CornNext-17, biologický materiál určený na boj proti globálnej kríze znečistenia plastmi. Toto spustenie sprevádza vydanie bielej knihy CornNext-17, podrobnej správy, ktorá zdôrazňuje revolučné vlastnosti CornNext-17, jeho potenciál nahradiť tradičné plasty a jeho kľúčovú úlohu pri podpore globálnych iniciatív v oblasti udržateľnosti.

Corn Next

CornNext-17, získaný z obnoviteľného kukuričného škrobu, využíva patentovaný proces založený na fermentácii na vytvorenie plne biologicky odbúrateľného materiálu s vynikajúcou všestrannosťou a výkonom. Na rozdiel od tradičných plastov a bioplastov, ako sú PLA a PHA, CornNext-17 si zachováva svoju prirodzenú polysacharidovú štruktúru, čo umožňuje rýchly rozklad do 30 dní v prirodzenom prostredí pri zachovaní mechanických vlastností potrebných pre rôzne aplikácie.

„CornNext-17 predstavuje významný skok vpred v oblasti udržateľných materiálov," povedal Randy Yongzhong Zhang, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Corn Next. „Sme hrdí na to, že môžeme ponúknuť riešenie, ktoré sa venuje naliehavej potrebe ekologických alternatív ku konvenčným plastom. Vývoj CornNext-17 sa riadi našou víziou revolúcie v používaní a likvidácii materiálov. Ako úplne prirodzená biodegradovateľná inovácia predstavuje nielen prelom vo vede o materiáloch, ale aj významný míľnik v snahe ľudstva o zelenšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.

Kľúčové vlastnosti CornNext-17

Plne biologicky odbúrateľný : prirodzene sa rozkladá do 30 dní a nezanecháva žiadne škodlivé zvyšky.

: prirodzene sa rozkladá do 30 dní a nezanecháva žiadne škodlivé zvyšky. Všestranný : vhodný pre širokú škálu aplikácií vrátane balenia, spotrebného tovaru a priemyselných komponentov.

: vhodný pre širokú škálu aplikácií vrátane balenia, spotrebného tovaru a priemyselných komponentov. Nákladovo efektívny : vyrába sa efektívnym výrobným procesom, ktorý ponúka konkurencieschopné ceny.

: vyrába sa efektívnym výrobným procesom, ktorý ponúka konkurencieschopné ceny. Vysoko výkonný : vykazuje vynikajúce mechanické vlastnosti vrátane pevnosti, pružnosti a tepelnej odolnosti.

: vykazuje vynikajúce mechanické vlastnosti vrátane pevnosti, pružnosti a tepelnej odolnosti. Ekologický: vyrobený z obnoviteľného kukuričného škrobu a bez škodlivých chemikálií.

Trhový potenciál a priemyselné aplikácie

CornNext-17 má potenciál transformovať viaceré priemyselné odvetvia nahradením tradičných plastov udržateľnou alternatívou:

Spotrebný tovar : CornNext-17 je ideálny na vytváranie kompostovateľného riadu, výrobkov na jedno použitie, nádob na potraviny a ekologických obalových riešení, ktoré uspokoja ekologicky uvedomelých spotrebiteľov.

: CornNext-17 je ideálny na vytváranie kompostovateľného riadu, výrobkov na jedno použitie, nádob na potraviny a ekologických obalových riešení, ktoré uspokoja ekologicky uvedomelých spotrebiteľov. Obalový priemysel : pevnosť, flexibilita a odolnosť materiálu voči teplu a vlhkosti z neho robia vynikajúcu voľbu pre biologicky rozložiteľné obaly, vrátane maloobchodných, potravinárskych a priemyselných aplikácií.

: pevnosť, flexibilita a odolnosť materiálu voči teplu a vlhkosti z neho robia vynikajúcu voľbu pre biologicky rozložiteľné obaly, vrátane maloobchodných, potravinárskych a priemyselných aplikácií. Poľnohospodárstvo : CornNext-17 možno použiť na výrobu biologicky odbúrateľných mulčovacích fólií, podložiek na sadenice a zavlažovacích komponentov, čím sa znižuje množstvo odpadu a zlepšuje sa zdravie pôdy.

: CornNext-17 možno použiť na výrobu biologicky odbúrateľných mulčovacích fólií, podložiek na sadenice a zavlažovacích komponentov, čím sa znižuje množstvo odpadu a zlepšuje sa zdravie pôdy. Lekárska a zdravotná starostlivosť : vďaka svojej schopnosti úplného rozkladu je CornNext-17 vhodný pre jednorazové zdravotnícke potreby, ako sú rukavice, striekačky a obaly, čím zaisťuje bezpečnosť životného prostredia.

: vďaka svojej schopnosti úplného rozkladu je CornNext-17 vhodný pre jednorazové zdravotnícke potreby, ako sú rukavice, striekačky a obaly, čím zaisťuje bezpečnosť životného prostredia. Automobilový priemysel : CornNext-17, ktorý je ľahký a odolný, môže byť použitý pri výrobe automobilových komponentov, ako sú panely, obloženia a časti interiéru, čo prispieva k udržateľnosti vozidla a úspore paliva.

: CornNext-17, ktorý je ľahký a odolný, môže byť použitý pri výrobe automobilových komponentov, ako sú panely, obloženia a časti interiéru, čo prispieva k udržateľnosti vozidla a úspore paliva. Elektronika: ako biologicky odbúrateľná alternatíva môže CornNext-17 nahradiť určité plastové komponenty v elektronike, čím pomáha znižovať elektronický odpad.

Globálny tlak na environmentálne udržateľné materiály stavia CornNext-17 do pozície, ktorá mu umožňuje ťažiť z rastúcej regulačnej podpory a dopytu spotrebiteľov po ekologických produktoch. Jeho prispôsobivosť, nákladová efektívnosť a ekologické vlastnosti poskytujú konkurenčnú výhodu pri riešení rastúcej krízy znečistenia plastmi.

Prečo na CornNext-17 záleží

Plastový odpad zostáva jednou z najnaliehavejších environmentálnych výziev, pričom ročne sa vyprodukuje viac ako 400 miliónov ton plastov a len časť sa recykluje. Inovatívne zloženie a rýchla biologická odbúrateľnosť CornNext-17 z neho robia transformatívne riešenie na zníženie závislosti od plastov na petrochemickej báze a na zmiernenie škôd na životnom prostredí.

Hľadá sa partnerstvo

Spoločnosť Corn Next sa zaviazala napredovať v aplikáciách CornNext-17 prostredníctvom prebiehajúceho výskumu a vývoja a podporovať inovácie v oblasti biologicky odbúrateľných materiálov. Spoločnosť hľadá strategickú spoluprácu s lídrami v odvetví, partnermi, investormi, finančnými inštitúciami, vládnymi agentúrami a výskumnými organizáciami, aby podporila široké prijatie CornNext-17 a urýchlila globálny posun smerom k udržateľnejšej budúcnosti.

Stiahnite si bielu knihu

Podrobné informácie o potenciáli tohto prevratného materiálu si môžete stiahnuť z webovej stránky spoločnosti Corn Next na adrese https://www.cornnext.com/cornnext-17 kliknutím na položku „Viac informácií".

O Corn Next

Corn Next (alebo Y & J World Inc.) je priekopnícka biotechnologická spoločnosť so sídlom v Irvine v Kalifornii, ktorá sa venuje odstraňovaniu znečistenia plastmi. Špecializujeme sa na vývoj nových biologických materiálov, ako je napríklad CornNext-17, patentovaný, 100 % prírodný, biologicky odbúrateľný materiál získaný z obnoviteľného kukuričného škrobu. Na rozdiel od tradičných plastov sa CornNext-17 úplne rozloží do 30 dní bez toho, aby zanechával toxíny alebo vyžadoval nákladnú recykláciu. Po ôsmich rokoch výskumu a vývoja sme CornNext-17 transformovali do granulovanej formy, čím sme zabezpečili našu vlastnú technológiu a rozšírili jej aplikácie. Táto inovácia viedla k vytvoreniu prvej slamky na pitie z kukurice, naberačky na proteín, jedálenského noža a vidličiek na svete s budúcim využitím v riadoch, dentálnych nitiach, obaloch a podobne. Spoločnosť Corn Next sa zaviazala nahradiť jednorazové a odolné plasty udržateľnými alternatívami bez plastov – bez obsahu plastov, PHA, PLA a iných bioplastov. Naším poslaním je byť hnacím motorom pre čistejšiu a zelenšiu budúcnosť. Viac informácií nájdete na stránke https://www.cornnext.com/

Kontakt: David Xu, E-mail: [email protected]

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2595313/Corn_Next.jpg