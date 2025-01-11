Corn Next推出CornNext-17：針對塑料污染的開創性可持續解決方案

Corn Next創始人、首席執行官Randy Yongzhong Zhang表示：「CornNext-17乃是可持續材料領域的一大飛躍。我們很自豪能夠提供一種解決方案，幫助滿足對環境友好型傳統塑料替代品的迫切需求。CornNext-17的開發遵循我們的願景，即徹底改變材料的使用和廢棄方式。作為一種完全天然的生物降解創新產品，它不僅是材料科學領域的一項突破，也是人類追求更加綠色、更加可持續的未來上面的一座重要裡程碑。」

CornNext-17的主要特點

完全生物降解： 在自然環境中30天內即可分解，不留有害殘留物。

在自然環境中30天內即可分解，不留有害殘留物。 用途廣泛： 適用於包裝、消費品和工業部件等多種應用。

適用於包裝、消費品和工業部件等多種應用。 具有成本效益： 通過高效的制造工藝生產，提供具有競爭力的價格。

通過高效的制造工藝生產，提供具有競爭力的價格。 高性能： 展現出優異的機械性能，包括強度、柔韌性和耐熱性。

展現出優異的機械性能，包括強度、柔韌性和耐熱性。 對環境友好：源自可再生玉米澱粉，生產過程中不使用有害化學物質。

市場潛力和工業應用

CornNext-17作為一種可持續的替代品，有望通過替代傳統塑料，來為多個行業帶來變革：

消費品行業： CornNext-17非常適合被用於制造可堆肥餐具、一次性產品、食品容器和環境友好型包裝解決方案，以滿足環保意識強的消費者的需求。

CornNext-17非常適合被用於制造可堆肥餐具、一次性產品、食品容器和環境友好型包裝解決方案，以滿足環保意識強的消費者的需求。 包裝行業： 該材料具有強度、柔韌性以及耐熱和防潮性能，使其成為生物降解包裝材料的優先選擇，適用於零售、食品和工業應用。

該材料具有強度、柔韌性以及耐熱和防潮性能，使其成為生物降解包裝材料的優先選擇，適用於零售、食品和工業應用。 農業： CornNext-17可以被用於制造生物降解地膜、育苗盤和灌溉部件，減少廢棄物並增強土壤健康。

CornNext-17可以被用於制造生物降解地膜、育苗盤和灌溉部件，減少廢棄物並增強土壤健康。 醫療保健行業： CornNext-17能夠完全分解，非常適合被用於一次性醫療用品，如手套、注射器和包裝，確保環境安全。

CornNext-17能夠完全分解，非常適合被用於一次性醫療用品，如手套、注射器和包裝，確保環境安全。 汽車行業： CornNext-17輕便耐用，可以被用於制造汽車部件，如面板、裝飾件和內飾部件，有助於提升車輛的可持續性和燃料效率。

CornNext-17輕便耐用，可以被用於制造汽車部件，如面板、裝飾件和內飾部件，有助於提升車輛的可持續性和燃料效率。 電子行業：作為生物降解替代品，CornNext-17能夠替代電子產品中的某些塑料部件，有助於減少電子廢棄物。

全球范圍內對環保可持續材料的追求，使CornNext-17能夠利用日益增長的監管支持和消費者對綠色產品的需求。其適應性、成本效益和環境友好特性，為應對日益嚴峻的塑料污染危機提供了競爭優勢。

為什麼CornNext-17很重要

塑料廢棄物仍是亟待解決的最嚴峻的環境挑戰之一，全球每年生產超過4億噸塑料，而其中只有一小部分得到回收。CornNext-17的創新成分和快速生物降解性，使其成為減少依賴石化基塑料和減輕環境危害的革命性解決方案。

尋求合作

Corn Next致力於通過持續的研發推進CornNext-17的應用，促進生物降解材料的創新。該公司尋求與行業領袖、合作伙伴、投資者、金融機構、政府部門和研究組織建立戰略合作關系，以推動CornNext-17的廣泛采用，並加速全球向更加可持續的未來的轉變。

下載白皮書

有關這種革命性材料的潛力的詳細信息，現在可以通過訪問Corn Next網站https://www.cornnext.com/cornnext-17 並點擊「了解更多」進行下載。

Corn Next簡介

Corn Next（或Y&J World公司）是一家總部位於加州爾灣的先鋒生物技術公司，致力於消除塑料污染。我們專注於開發以生物為基礎的新型材料，如CornNext-17。這是一種獲得專利的產品，由可再生玉米澱粉制成，100%天然且可生物降解。與傳統塑料不同，CornNext-17能夠在30天內完全分解，不留毒素，也無需昂貴的回收過程。經過八年的研發，我們將CornNext-17轉化為顆粒狀，保護了我們自主研發的技術，並拓展了其應用領域。這項創新成果催生了世界上第一款以玉米為基礎的吸管、蛋白勺、餐刀和餐叉，未來還將被應用於餐具、牙線、包裝等多個領域。Corn Next致力於用可持續、無塑料的替代品，來取代一次性塑料和耐用塑料——這些替代品不含塑料、PHA、PLA和其他生物塑料。我們的使命是推動更清潔、更綠色的未來。如需了解更多信息，請訪問https://www.cornnext.com/。

聯系人：David Xu，電郵：[email protected]

SOURCE 煜米以後