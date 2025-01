Компания Corn Next представляет CornNext-17: инновационное экологичное решение проблемы пластикового загрязнения

ИРВАЙН, Калифорния, 11 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Corn Next, лидер в области устойчивых инноваций и биоразлагаемых технологий, официально представила CornNext-17 — инновационный материал на биологической основе, предназначенный для борьбы с глобальным кризисом, связанным с загрязнением окружающей среды пластиком. Одновременно с этим была выпущена Белая книга продукта CornNext-17 — подробный отчет, в котором освещаются революционные свойства CornNext-17, его потенциал по замене традиционных пластмасс и его решающая роль в поддержке глобальных инициатив в области устойчивого развития.

CornNext-17 получают из возобновляемого источника (кукурузного крахмала) по запатентованной технологии, в основе которой лежит процесс ферментации, а результатом является полностью биоразлагаемый, универсальный материал с великолепными эксплуатационными свойствами. В отличие от традиционных пластмасс и биопластиков, таких как PLA и PHA, CornNext-17 сохраняет свою природную полисахаридную структуру, что позволяет ему быстро разлагаться в течение 30 дней в естественных условиях при сохранении механических свойств, необходимых для различных областей применения.

«CornNext-17 представляет собой значительный шаг вперед в области экологически чистых материалов», — говорит Рэнди Юнчжун Чжан (Randy Yongzhong Zhang), учредитель и генеральный директор компании Corn Next. — Мы гордимся тем, что предлагаем решение, которое удовлетворяет насущную потребность в экологически чистых альтернативах обычным пластикам. При разработке CornNext-17 мы руководствовались стремлением революционизировать способы использования и утилизации материалов. Являясь полностью естественным биоразлагаемым инновационным материалом, он знаменует собой не только прорыв в материаловедении, но и значительную веху в стремлении человечества к более экологичному и устойчивому будущему».

Ключевые особенности CornNext-17

Полная биоразлагаемость: продукт разлагается естественным путем в течение 30 дней, не оставляя вредных остатков.

Универсальность: подходит для широкого спектра областей применения, включая упаковку, товары широкого потребления и промышленные компоненты.

Экономичность: продукт производится по эффективной технологии, обеспечивающей конкурентоспособные цены.

Высокая функциональность: продукт обладает превосходными механическими свойствами, такими как прочность, гибкость и термостойкость.

Экологичность: продукт, получаемый из возобновляемого сырья (кукурузного крахмала), не содержит вредных химических веществ.

Рыночный потенциал и области промышленного применения

CornNext-17 способен преобразить целый ряд отраслей промышленности, предлагая экологичную альтернативу традиционным пластмассам:

Товары широкого потребления: CornNext-17 идеально подходит для производства компостируемой посуды, изделий одноразового пользования, пищевых контейнеров и экологически чистых упаковочных решений, ориентированных на экологически сознательных потребителей.

Упаковочная промышленность: прочность, эластичность и устойчивость материала к воздействия тепла и влаги делают его превосходной основой для биоразлагаемой упаковки, в том числе для товаров розничной торговли, пищевых продуктов и промышленности.

Сельское хозяйство: СornNext-17 можно использовать для производства биоразлагаемых мульчирующих пленок, лотков для рассады и компонентов для систем орошения, сокращая количество отходов и улучшая состояние почвы.

Медицина и здравоохранение: благодаря своей способности к полному разложению, CornNext-17 хорошо подходит для изготовления одноразовых медицинских принадлежностей, таких как перчатки, шприцы и упаковка, обеспечивая экологическую безопасность.

Автомобильная промышленность: легкий и прочный, CornNext-17 может использоваться для производства автомобильных компонентов, таких как панели, отделка и детали интерьера, способствуя повышению экологичности топливной экономичности автотранспорта.

Электроника: в качестве биоразлагаемой альтернативы CornNext-17 может заменить некоторые пластиковые компоненты в электронике, помогая сократить количество электронных отходов.

Глобальное стремление к применению экологически чистых материалов позволяет CornNext-17 воспользоваться растущей поддержкой регулирующих органов и потребительским спросом на экологически чистые продукты. Его адаптивность, экономичность и экологичность обеспечивают конкурентное преимущество в борьбе с растущим загрязнением окружающей среды пластиком.

Чем объясняется актуальность CornNext-17

Пластиковые отходы остаются одной из самых насущных экологических проблем: ежегодно производится более 400 миллионов тонн пластика, однако лишь его малая часть перерабатывается. Инновационный состав CornNext-17 и его быстрая биоразлагаемость делают его революционным решением для снижения зависимости от синтетических полимерных материалов и сокращения экологического вреда.

В поисках партнерства

Corn Next работает над расширением возможностей применения CornNext-17 посредством непрерывных исследований и разработок, продвигая инновации в области биоразлагаемых материалов. Компания стремится к стратегическому сотрудничеству с отраслевыми лидерами, партнерами, инвесторами, финансовыми учреждениями, государственными органами и исследовательскими организациями, чтобы стимулировать широкое внедрение CornNext-17 и ускорить глобальный переход к более устойчивому будущему.

Подробную информацию о потенциале этого революционного материала можно загрузить с веб-сайта компании Corn Next по адресу https://www.cornnext.com/cornnext-17, нажав на кнопку «Подробнее».

О компании Corn Next

Corn Next (или Y & J World Inc.) — это новаторская биотехнологическая компания с головным офисом в Ирвайне (штат Калифорния), которая занимается вопросами борьбы с пластиковым загрязнением. Мы специализируемся на разработке новых материалов на биологической основе, таких как CornNext-17, который представляет собой запатентованный, на 100% натуральный, биоразлагаемый материал, полученный из возобновляемого сырья (кукурузного крахмала). В отличие от традиционных пластмасс, CornNext-17 полностью разлагается в течение 30 дней, не оставляя токсинов и не требуя дорогостоящей переработки. За восемь лет исследований и разработок мы преобразовали CornNext-17 в гранулированный продукт, защитив нашу фирменную технологию и расширив области ее применения. Эта инновация привела к созданию впервые в мире соломинки для питья, протеиновой ложки, столовых ножей и вилок на основе кукурузного сырья, что в дальнейшем можно будет использовать при производстве посуды, зубной нити, упаковки и многого другого. Компания Corn Next стремится заменить одноразовые и долговечные пластмассы экологичными альтернативами, не содержащими пластика, — PHA, PLA и других биопластиков. Наша миссия — обеспечить более чистое и экологичное будущее. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.cornnext.com/

Контакты: Дэвид Сюй (David Xu), эл. почта: [email protected]

