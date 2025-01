Corn Next Luncurkan CornNext-17: Solusi Berkelanjutan dan Penuh Terobosan yang Mengatasi Pencemaran Plastik

Terbuat dari maizena terbarukan, CornNext-17 memanfaatkan proses fermentasi yang telah dipatenkan untuk menciptakan material yang sepenuhnya dapat terurai secara alami, serta sangat serbaguna dan berkinerja tinggi. Berbeda dari plastik biasa dan bioplastik seperti PLA dan PHA, CornNext-17 mempertahankan struktur polisakarida natural sehingga terurai dengan cepat dalam 30 hari di alam, serta menjaga karakteristik mekanis yang diperlukan untuk beragam aplikasi.

"CornNext-17 merupakan perkembangan penting dalam material berkelanjutan," ujar Randy Yongzhong Zhang, Pendiri & CEO, Corn Next. "Kami menawarkan sebuah solusi yang mengatasi kebutuhan material alternatif yang ramah lingkungan untuk menggantikan plastik konvensional. CornNext-17 dikembangkan dengan visi Corn Next, yakni mengubah cara material digunakan dan dibuang. Sebagai inovasi natural yang terurai secara alami, CornNext-17 tak hanya menjadi terobosan dalam teknik material, namun juga pencapaian penting dalam membangun masa depan yang lebih lestari dan berkelanjutan."

Sejumlah Keunggulan CornNext-17

• Sepenuhnya Terurai secara Alami: Terurai secara alami dalam 30 hari, tanpa residu berbahaya.

• Serbaguna: Cocok untuk berbagai jenis aplikasi, termasuk kemasan, barang konsumer, dan komponen industri.

• Hemat Biaya: Diproduksi melalui proses manufaktur yang efisien, menawarkan tingkat harga kompetitif.

• Kinerja Tinggi: Memiliki karakteristik mekanis terbaik, termasuk kekuatan, fleksibilitas, dan tahan panas.

• Ramah Lingkungan: Terbuat dari tepung jagung terbarukan, diproduksi tanpa bahan kimia berbahaya.

Potensi Pasar dan Aplikasi Industri

CornNext-17 berpotensi mengubah berbagai industri dengan menggantikan plastik konvensional, serta menjadi bahan alternatif yang berkelanjutan:

• Barang Konsumer: CornNext-17 ideal digunakan untuk membuat perlengkapan makan yang mudah menjadi kompos, produk sekali pakai, kontainer makanan, dan solusi kemasan ramah lingkungan untuk konsumen yang peduli terhadap kelestarian alam.

• Industri Kemasan: Berkat kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan terhadap panas dan lembap, CornNext-17 menjadi pilihan terbaik untuk kemasan yang mudah terurai secara alami, termasuk penggunaan di sektor ritel, makanan, dan industri.

• Pertanian: CornNext-17 dapat digunakan untuk membuat lembaran mulsa (mulch film), wadah persemaian (seedling tray), dan komponen irigasi yang mengurangi sampah dan meningkatkan kesehatan tanah.

• Medis dan Kesehatan: Karena mudah terurai secara alami, CornNext-17 cocok digunakan untuk membuat perlengkapan medis sekali pakai, seperti sarung tangan, jarum suntik, dan kemasan demi menjaga keamanan lingkungan.

• Otomotif: Berbobot ringan dan tahan lama, CornNext-17 dapat dipakai untuk membuat komponen otomotif, seperti panel, trim, komponen interior, sehingga ikut berkontribusi terhadap kelestarian alam dan efisiensi BBM.

• Alat Elektronik: Sebagai bahan alternatif yang terurai secara alami, CornNext-17 dapat menggantikan komponen plastik tertentu dalam alat elektronik, ikut mengurangi limbah elektronik.

Ketika dunia semakin membutuhkan material berkelanjutan, CornNext-17 siap memanfaatkan dukungan regulasi dan permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Berkat adaptabilitas, efektivitas biaya, serta karakteristik yang ramah lingkungan, CornNext-17 memiliki daya saing dalam mengatasi krisis pencemaran plastik dunia.

Peran Penting CornNext-17

Pencemaran plastik masih menjadi salah satu tantangan lingkungan hidup yang paling mendesak. Tingkat produksi plastik mencapai lebih dari 400 juta ton, sedangkan hanya sebagian kecil plastik yang telah didaur ulang. Dengan komposisi inovatif sehingga terurai dengan cepat di alam, CornNext-17 hadir sebagai solusi transformatif yang mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbahan petrokimia, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Mengeksplorasi Kemitraan

Corn Next berkomitmen membuat kemajuan dalam aplikasi CornNext-17 lewat riset dan pengembangan, serta mendorong inovasi dalam material yang terurai secara alami. Maka, Corn Next ingin menjalin kolaborasi strategis dengan pemimpin industri, mitra, investor, lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan lembaga riset untuk memperluas penggunaan CornNext-17, serta mempercepat transisi dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Tentang Corn Next

Corn Next (atau Y & J World Inc.) adalah perusahaan bioteknologi inovatif, berbasis di Irvine, California, yang mengatasi pencemaran plastik. Corn Next mengembangkan material baru dari bahan nabati, seperti CornNext-17, material yang terurai secara alami, 100% terbuat dari bahan natural maizena terbarukan, dan telah dipatenkan. Berbeda dari plastik biasa, CornNext-17 sepenuhnya terurai secara alami dalam 30 hari tanpa menyisakan zat racun atau harus menempuh proses daur ulang yang berbiaya mahal. Setelah litbang selama delapan tahun, Corn Next mengubah CornNext-17 hingga menjadi butiran, serta melindungi teknologi di baliknya sekaligus memperluas aplikasi CornNext-17. Inovasi ini menghasilkan sedotan minuman pertama di dunia yang terbuat dari jagung, sendok protein, pisau menyantap makanan, dan garpu. Lebih lagi, inovasi ini juga dapat digunakan untuk membuat perlengkapan dapur, benang pembersih gigi (dental floss), kemasan, dan lain sebagainya. Corn Next berkomitmen menggantikan plastik sekali pakai dan tahan lama dengan bahan berkelanjutan yang bebas plastik—tanpa memakai plastik, PHA, PLA, dan bioplastik lain. Misi Corn Next adalah membangun masa depan yang lebih bersih dan lestari. Informasi lebih lanjut: https://www.cornnext.com/.

