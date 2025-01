Corn Next lanza CornNext-17: Una solución innovadora y sostenible a la contaminación por plásticos

IRVINE, Calif., 11 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Corn Next, líder en innovación sostenible y soluciones biodegradables, ha lanzado oficialmente CornNext-17, un material de base biológica que cambiará las reglas del juego y está diseñado para combatir la crisis mundial de contaminación por plástico. Junto con este lanzamiento se ha publicado el Libro Blanco de CornNext-17, un informe detallado que destaca las características revolucionarias de CornNext-17, su potencial para reemplazar los plásticos tradicionales y su papel fundamental en el apoyo a las iniciativas de sostenibilidad global.

CornNext-17, derivado del almidón de maíz renovable, utiliza un proceso patentado basado en la fermentación para crear un material totalmente biodegradable con una versatilidad y un rendimiento superiores. A diferencia de los plásticos y bioplásticos tradicionales como el PLA y el PHA, CornNext-17 conserva su estructura polisacárida natural, lo que permite una rápida descomposición en un plazo de 30 días en entornos naturales, manteniendo al mismo tiempo las propiedades mecánicas necesarias para diversas aplicaciones.

"CornNext-17 representa un gran avance en el campo de los materiales sostenibles", afirmó Randy Yongzhong Zhang, fundador y consejero delegado de Corn Next. "Estamos orgullosos de ofrecer una solución que aborde la urgente necesidad de alternativas ecológicas a los plásticos convencionales. El desarrollo de CornNext-17 está guiado por nuestra visión de revolucionar la forma en que se utilizan y desechan los materiales. Como innovación biodegradable totalmente natural, marca no solo un gran avance en la ciencia de los materiales, sino un hito importante en la búsqueda de la humanidad de un futuro más verde y sostenible".

Características principales de CornNext-17

Totalmente biodegradable: se descompone de forma natural en 30 días y no deja residuos nocivos.

se descompone de forma natural en 30 días y no deja residuos nocivos. Versátil: apto para una amplia gama de aplicaciones, incluidos envases, bienes de consumo y componentes industriales.

apto para una amplia gama de aplicaciones, incluidos envases, bienes de consumo y componentes industriales. Rentable: se produce mediante un proceso de fabricación eficiente y ofrece precios competitivos.

se produce mediante un proceso de fabricación eficiente y ofrece precios competitivos. Alto rendimiento: presenta excelentes propiedades mecánicas, como resistencia, flexibilidad y resistencia al calor.

presenta excelentes propiedades mecánicas, como resistencia, flexibilidad y resistencia al calor. Ecológico: se obtiene a partir de almidón de maíz renovable y se produce sin productos químicos nocivos.

Potencial de mercado y aplicaciones industriales

CornNext-17 tiene el potencial de transformar múltiples industrias al reemplazar los plásticos tradicionales con una alternativa sostenible:

Bienes de consumo: CornNext-17 es ideal para crear vajillas compostables, productos de un solo uso, envases de alimentos y soluciones de envasado ecológicas que satisfacen las necesidades de los consumidores conscientes del medio ambiente.

CornNext-17 es ideal para crear vajillas compostables, productos de un solo uso, envases de alimentos y soluciones de envasado ecológicas que satisfacen las necesidades de los consumidores conscientes del medio ambiente. Industria del envasado: la resistencia, flexibilidad y resistencia al calor y la humedad del material lo convierten en una opción superior para envases biodegradables, incluidas las aplicaciones industriales, alimentarias y minoristas.

la resistencia, flexibilidad y resistencia al calor y la humedad del material lo convierten en una opción superior para envases biodegradables, incluidas las aplicaciones industriales, alimentarias y minoristas. Agricultura: CornNext-17 se puede utilizar para fabricar películas de mantillo biodegradables, bandejas para plántulas y componentes de riego, lo que reduce los residuos y mejora la salud del suelo.

CornNext-17 se puede utilizar para fabricar películas de mantillo biodegradables, bandejas para plántulas y componentes de riego, lo que reduce los residuos y mejora la salud del suelo. Medicina y atención sanitaria: gracias a su capacidad de descomponerse por completo, CornNext-17 es ideal para suministros médicos desechables, como guantes, jeringas y envases, lo que garantiza la seguridad ambiental.

gracias a su capacidad de descomponerse por completo, CornNext-17 es ideal para suministros médicos desechables, como guantes, jeringas y envases, lo que garantiza la seguridad ambiental. Automoción: ligero y duradero, CornNext-17 se puede utilizar para crear componentes automotrices, como paneles, molduras y piezas interiores, lo que contribuye a la sostenibilidad del vehículo y a la eficiencia del combustible.

ligero y duradero, CornNext-17 se puede utilizar para crear componentes automotrices, como paneles, molduras y piezas interiores, lo que contribuye a la sostenibilidad del vehículo y a la eficiencia del combustible. Electrónica: como alternativa biodegradable, CornNext-17 puede reemplazar ciertos componentes plásticos en productos electrónicos, lo que ayuda a reducir los desechos electrónicos.

El impulso global a la creación de materiales ambientalmente sostenibles posiciona a CornNext-17 para capitalizar el creciente apoyo regulatorio y la demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores. Su adaptabilidad, rentabilidad y propiedades ecológicas brindan una ventaja competitiva para abordar la creciente crisis de contaminación plástica.

Por qué es importante CornNext-17

Los desechos plásticos siguen siendo uno de los desafíos ambientales más urgentes, con más de 400 millones de toneladas de plástico producidas anualmente y solo una fracción reciclada. La composición innovadora y la biodegradabilidad rápida de CornNext-17 lo convierten en una solución transformadora para reducir la dependencia a los plásticos de origen petroquímico y mitigar el daño ambiental.

En busca de asociaciones

Corn Next se compromete a promover las aplicaciones de CornNext-17 a través de la investigación y el desarrollo continuos, fomentando la innovación en materiales biodegradables. La empresa busca colaboraciones estratégicas con líderes de la industria, socios, inversores, instituciones financieras, agencias gubernamentales y organizaciones de investigación para impulsar la adopción generalizada de CornNext-17 y acelerar el cambio global hacia un futuro más sostenible.

Descargar el Libro Blanco

Se puede descargar información detallada sobre el potencial de este revolucionario material desde el sitio web de Corn Next en https://www.cornnext.com/cornnext-17 haciendo clic en "Más Información."

Acerca de Corn Next

Corn Next (o Y & J World Inc.) es una empresa de biotecnología pionera con sede en Irvine, California, dedicada a eliminar la contaminación plástica. Nos especializamos en el desarrollo de nuevos materiales de origen biológico como CornNext-17, un material patentado, 100% natural y biodegradable derivado del almidón de maíz renovable. A diferencia de los plásticos tradicionales, CornNext-17 se descompone por completo en 30 días sin dejar toxinas ni requerir un reciclaje costoso. Después de ocho años de I+D, transformamos CornNext-17 en una forma granular, asegurando nuestra tecnología patentada y ampliando sus aplicaciones. Esta innovación dio lugar a la primera pajita para beber, la primera cuchara para proteínas, el primer cuchillo para la mesa y los primeros tenedores hechos a base de maíz del mundo, que en el futuro se utilizarán en utensilios, hilo dental, envases y más. Corn Next se compromete a sustituir los plásticos de un solo uso y duraderos por alternativas sostenibles y sin plástico (sin plásticos, PHA, PLA y otros bioplásticos). Nuestra misión es impulsar un futuro más limpio y ecológico. Para obtener más información, visite https://www.cornnext.com/

Contacto: David Xu, Email: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595313/Corn_Next.jpg