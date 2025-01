شركة Corn Next تطلق مادة CornNext-17: حل مستدام رائد للتلوث البلاستيكي

مدينة إيرفان، ولاية كاليفورنيا, 11 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شركة Corn Next، الشركة الرائدة في مجال الابتكار المستدام والحلول القابلة للتحلل الحيوي، أطلقت رسميًا مادة CornNext-17، وهي مادة بيولوجية ثورية مصممة لمكافحة أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. يتزامن هذا الإطلاق مع إصدار الورقة البحثية لمادة CornNext-17، وهي تقرير مفصل يسلط الضوء على الميزات الثورية لمادة CornNext-17، وإمكاناتها في استبدال البلاستيك التقليدي، ودورها الحاسم في دعم مبادرات الاستدامة العالمية.

Corn Next

مادة CornNext-17 مشتقة من نشا الذرة المتجدد وتستخدم عملية حاصلة على براءة اختراع قائمة على التخمير لإنشاء مادة قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل تتسم بتنوع فائق في الاستخدامات وأداء متفوق. على عكس البلاستيك التقليدي وأنواع البلاستيك الحيوي مثل بولي هيدروكسيل كانوتيه (PHA) ومتعدد حمض اللبنيك (PLA)، تحتفظ مادة CornNext-17 بهيكلها الطبيعي من السكريات المتعددة، ما يتيح التحلل السريع في غضون 30 يومًا في البيئات الطبيعية، مع الحفاظ على الخصائص الميكانيكية اللازمة للتطبيقات المتنوعة.

قال Randy Yongzhong Zhang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corn Next: "تمثل مادة CornNext-17 قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال المواد المستدامة". "نحن فخورون بتقديم حل يعالج الحاجة الملحة إلى بدائل صديقة للبيئة للبلاستيك التقليدي. نحن نوجه تطوير مادة CornNext-17 من خلال رؤيتنا لإحداث ثورة في كيفية استخدام المواد والتخلص منها. ولأنها مادة مبتكرة طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل، فإنها ليست مجرد اختراع هام في علوم المواد، بل إنجازًا بارزًا في السعي البشري لتحقيق مستقبل أكثر خضرة وأكثر استدامة."

الميزات الرئيسية لمادة CornNext-17

قابلة للتحلل الحيوي بالكامل : تتحلل بشكل طبيعي في غضون 30 يومًا، ولا تترك أي بقايا ضارة.

تنوع الاستخدامات: مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التعبئة والتغليف، والسلع الاستهلاكية، والمكونات الصناعية.

فعال من حيث الكلفة: يتم إنتاجها من خلال عملية تصنيع فعالة، وتقدم أسعارًا تنافسية.

أداء عالٍ: تقدم خصائص ميكانيكية ممتازة، بما في ذلك القوة والمرونة ومقاومة الحرارة.

صديقة للبيئة: مادة مشتقة من نشا الذرة المتجدد والمُنتج دون مواد كيميائية ضارة.

تطبيقات السوق والصناعة المحتملة

تتمتع مادة CornNext-17 بالقدرة على تطوير العديد من الصناعات عن طريق استبدال البلاستيك التقليدي ببديل مستدام:

السلع الاستهلاكية: مادة CornNext-17 مثالية لصنع أدوات طاولة، ومنتجات للاستخدام لمرة واحدة، وحاويات أغذية، وحلول تعبئة وتغليف صديقة للبيئة وقابلة للتحلل تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة.

صناعة التعبئة والتغليف: إن قوة هذه المادة ومرونتها ومقاومتها للحرارة والرطوبة تجعلها خيارًا ممتازًا للتعبئة والتغليف القابلين للتحلل الحيوي، بما في ذلك تطبيقات البيع بالتجزئة والتطبيقات الغذائية والصناعية.

الزراعة: يمكن استخدام مادة CornNext-17 لتصنيع الغطاء العضوي للتربة ( mulch films ) القابل للتحلل الحيوي، وعلب الشتلات، ومكونات الري، ما يقلل من النفايات ويعزز صحة التربة.

الطب والرعاية الصحية: مع قدرتها على التحلل بالكامل، تتناسب مادة CornNext-17 بشكل جيد مع المُستلزمات الطبية الصالحة للاستخدام لمرة واحدة مثل القفازات، والحقن، والتعبئة والتغليف، ما يضمن السلامة البيئية.

صناعة السيارات: لأن مادة CornNext-17 خفيفة الوزن ومتينة، يمكن استخدامها في إنشاء مكونات السيارات مثل الألواح والحواف والأجزاء الداخلية، ما يسهم في استدامة السيارة وكفاءة استهلاك الوقود.

الإلكترونيات: كبديل قابل للتحلل الحيوي، يمكن لمادة CornNext-17 استبدال بعض المكونات البلاستيكية في الإلكترونيات، ما يساعد على تقليل النفايات الإلكترونية.

إن التوجه العالمي نحو المواد المستدامة بيئيًا يضع مادة CornNext-17 في طليعة المواد التي تستفيد من زيادة الدعم التنظيمي وطلب المستهلكين على المنتجات الخضراء. حيث توفر قدرتها على التكيف، والفعالية من حيث التكلفة، والخصائص الصديقة للبيئة ميزة تنافسية في معالجة أزمة التلوث البلاستيكي المتنامية.

لماذا مادة CornNext-17 مهمة

ما تزال النفايات البلاستيكية واحدة من أكثر التحديات البيئية إلحاحًا، حيث يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك سنويًا ولا يتم إعادة تدوير سوى جزء صغير منه. إن التركيب المبتكر لمادة CornNext-17 وقدرتها على التحلل البيولوجي السريع يجعل منها حلًا مبتكرًا للحد من الاعتماد على البلاستيك المصنوع من البتروكيماويات، مع تخفيف الأضرار البيئية.

نبحث عن شراكات

تلتزم Corn Next بتطوير تطبيقات مادة CornNext-17 من خلال البحث والتطوير المستمرين، وتعزيز الابتكار في المواد القابلة للتحلل الحيوي. تسعى الشركة إلى التعاون الإستراتيجي مع قادة الصناعة، والشركاء، والمستثمرين، والمؤسسات المالية، والوكالات الحكومية، والمنظمات البحثية؛ لدفع اعتماد CornNext-17 على نطاق واسع، وتسريع التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة.

تنزيل الورقة البحثية

يمكن تنزيل معلومات مفصلة حول إمكانات هذه المادة الثورية من موقع Corn Next على الويب: https://www.cornnext.com/cornnext-17 بالنقر فوق "اعرف المزيد".

نبذة عن Corn Next

شركة Corn Next (أو Y & J World Inc.) هي شركة تكنولوجيا حيوية رائدة مقرها في مدينة إيرفان، ولاية كاليفورنيا، مكرسة للقضاء على التلوث البلاستيكي. نحن متخصصون في تطوير مواد جديدة من المصادر الحيوية، مثل:

CornNext-17، وهي مادة حاصلة على براءة اختراع، 100% طبيعية وقابلة للتحلل الحيوي، مستخلصة من نشا الذرة المتجدد. على عكس البلاستيك التقليدي، تتحلل مادة CornNext-17 بالكامل في غضون 30 يومًا دون ترك سموم أو الحاجة إلى إعادة تدوير مكلفة. بعد ثماني سنوات من البحث والتطوير، قمنا بتحويل CornNext-17 إلى شكل حُبيبي، لتأمين تقنيتنا الخاصة وتوسيع تطبيقاتها. لقد أدى هذا الابتكار إلى صنع أول شفاطة للمشروبات من الذرة في العالم، وملعقة البروتين، وسكين العشاء والشوكة، مع استخدامات مستقبلية في الأواني، وخيط الأسنان، والتعبئة والتغليف وغيرها. تلتزم شركة Corn Next باستبدال البلاستيك المتين القابل للاستخدام لمرة واحدة ببدائل مستدامة وخالية من البلاستيك - خالية من مشتقات البلاستيك وبولي هيدروكسيل كانوتيه (PHA) ومتعدد حمض اللبنيك (PLA) وغيرها من أنواع البلاستيك الحيوي. مهمتنا هي

القيادة نحو مستقبل أكثر نظافة وأكثر خضرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.cornnext.com/

للتواصل: David Xu، البريد الإلكتروني: [email protected]