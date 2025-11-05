Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL e muito mais serão os destaques do Games of the Future 2025

Notícias fornecidas por

Phygital International

05 nov, 2025, 12:11 GMT

Primeiros títulos importantes anunciados para a extravagância esportiva phygital deste ano, que acontecerá em Abu Dhabi de 18 a 23 de dezembro.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Reforçando o impulso da mais recente evolução nos jogos, a Phygital International (PI), detentora exclusiva dos direitos e guardião do Games of the Future (GOTF), anunciou hoje os títulos de grande sucesso que farão parte do Games of the Future 2025 em Abu Dhabi, de 18 a 23 de dezembro.

Continue Reading
Phygital athletes competing on the digital side of phygital
Phygital athletes competing on the digital side of phygital
Phygital athletes competing on the digital side of phygital
Phygital athletes competing on the digital side of phygital

Mesclando a velocidade e o poder do esporte tradicional com a habilidade e o drama dos e-sports, o Games of the Future 2025 mostrará o ponto alto da competição phygital. Atletas e fãs vivenciarão um formato único que combina desafios do mundo real com alguns dos videogames mais icônicos do mundo em 11 disciplinas.

Counter-Strike 2 , o lendário shooter tático, será o destaque da competição Phygital Shooter, onde a precisão, a estratégia e o trabalho em equipe dos jogadores serão testados sob intensa pressão. Um ícone global dos jogos competitivos, o Counter-Strike 2 incendiará o palco digital do torneio com sua intensidade típica e o legado de ação acelerada. Ao seu lado, Dota 2, a icônica arena de batalha online multijogador, desafiará as equipes na competição MOBAPC para demonstrar domínio tático e resiliência, mostrando por que continua a ser um dos títulos de e-sports mais duradouros e respeitados de todos os tempos. 

A sensação global Fortnite, com sua enorme comunidade e impacto cultural marcante, será a atração principal da disciplina Battle Royale. Sua mistura dinâmica de sobrevivência e ação de alta intensidade garante que o Battle Royale proporcione um drama eletrizante, onde apenas um clube continuará de pé para conquistar a coroa. Fatal Fury: City of the Wolves, uma das franquias mais lendárias da história dos jogos de luta, trará um tipo diferente de espetáculo, combinando precisão, reflexos e habilidade tática para determinar o campeão supremo durante a fase digital da competição Phygital Fighting.

Junto a esses títulos emblemáticos, a competição Phygital Football deste ano no Games of the Future apresentará o jogo de futebol de próxima geração e alta intensidade UFL. Para aumentar a empolgação, 3on3 Freestyle será o destaque da disciplina Phygital Basketball, trazendo seu estilo de rua característico e partidas em ritmo acelerado para o torneio. Juntas, essas disciplinas dinâmicas fundirão o jogo virtual com a ação do mundo real, enquanto os atletas transitam perfeitamente entre as partidas digitais e os desafios em campo, oferecendo uma exibição acelerada de habilidade, estratégia e trabalho em equipe que redefine a competição para a era phygital.

"Ter esses títulos icônicos no Games of the Future 2025 marca um momento decisivo tanto para os jogos quanto para o esporte", disse Nis Hatt, CEO da Phygital International. "É aqui que o atletismo de elite encontra a criatividade e a energia dos jogos competitivos para criar algo verdadeiramente extraordinário, demonstrando que o esporte phygital não é apenas o próximo capítulo – é o futuro da competição global."

Ao combinar alguns dos videogames mais icônicos e reconhecidos mundialmente com a energia dos desafios atléticos ao vivo, o GOTF 2025 proporcionará um espetáculo esportivo incomparável. Realizado no Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) de 18 a 23 de dezembro, o principal torneio mundial de esportes phygital reunirá os melhores atletas phygital do mundo para seis dias de competição, inovação e entretenimento. Além dos torneios, os fãs poderão aproveitar experiências imersivas em realidade virtual, tecnologias esportivas de ponta, apresentações culturais e zonas interativas para fãs criadas para celebrar a fusão dos mundos físico e digital e proporcionar uma experiência imperdível.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de phygital sports globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É o guardião e detentor dos direitos do Games of the Future (Jogos do Futuro) e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.  

Para obter mais informações, acesse https://Phygitalinternational.com ou entre em contato com [email protected] 

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future (Jogos do Futuro) é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do phygital sport. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 (Jogos do Futuro 2025) será realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 (Jogos do Futuro 2026) será realizado em Astana.  

Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812810/Phygital_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812811/Phygital_2.jpg
Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2730393/5600170/logo.jpg

FONTE Phygital International

Da mesma fonte

A contagem regressiva começou: faltam menos de três meses para o início dos Games of The Future 2025 em Abu Dhabi

A contagem regressiva começou: faltam menos de três meses para o início dos Games of The Future 2025 em Abu Dhabi

Em menos de três meses, todos os olhares do mundo estarão voltados para Abu Dhabi, onde o Games of the Future 2025 (Jogos do Futuro 2025, GOTF 2025)...
México Quetzales - Armadillos FC é coroado campeão no Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football

México Quetzales - Armadillos FC é coroado campeão no Phygital Contenders: Abu Dhabi - Football

O apito final soou sobre Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football, e o México Quetzales - Armadillos FC saiu vitorioso, conquistando o título após...
More Releases From This Source

Explorar

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Electronic Gaming

Electronic Gaming

Entertainment

Entertainment

General Sports

General Sports

News Releases in Similar Topics