Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL e muito mais serão os destaques do Games of the Future 2025

Primeiros títulos importantes anunciados para a extravagância esportiva phygital deste ano, que acontecerá em Abu Dhabi de 18 a 23 de dezembro.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Reforçando o impulso da mais recente evolução nos jogos, a Phygital International (PI), detentora exclusiva dos direitos e guardião do Games of the Future (GOTF), anunciou hoje os títulos de grande sucesso que farão parte do Games of the Future 2025 em Abu Dhabi, de 18 a 23 de dezembro.

Mesclando a velocidade e o poder do esporte tradicional com a habilidade e o drama dos e-sports, o Games of the Future 2025 mostrará o ponto alto da competição phygital. Atletas e fãs vivenciarão um formato único que combina desafios do mundo real com alguns dos videogames mais icônicos do mundo em 11 disciplinas.

Counter-Strike 2 , o lendário shooter tático, será o destaque da competição Phygital Shooter, onde a precisão, a estratégia e o trabalho em equipe dos jogadores serão testados sob intensa pressão. Um ícone global dos jogos competitivos, o Counter-Strike 2 incendiará o palco digital do torneio com sua intensidade típica e o legado de ação acelerada. Ao seu lado, Dota 2, a icônica arena de batalha online multijogador, desafiará as equipes na competição MOBAPC para demonstrar domínio tático e resiliência, mostrando por que continua a ser um dos títulos de e-sports mais duradouros e respeitados de todos os tempos.

A sensação global Fortnite, com sua enorme comunidade e impacto cultural marcante, será a atração principal da disciplina Battle Royale. Sua mistura dinâmica de sobrevivência e ação de alta intensidade garante que o Battle Royale proporcione um drama eletrizante, onde apenas um clube continuará de pé para conquistar a coroa. Fatal Fury: City of the Wolves, uma das franquias mais lendárias da história dos jogos de luta, trará um tipo diferente de espetáculo, combinando precisão, reflexos e habilidade tática para determinar o campeão supremo durante a fase digital da competição Phygital Fighting.

Junto a esses títulos emblemáticos, a competição Phygital Football deste ano no Games of the Future apresentará o jogo de futebol de próxima geração e alta intensidade UFL. Para aumentar a empolgação, 3on3 Freestyle será o destaque da disciplina Phygital Basketball, trazendo seu estilo de rua característico e partidas em ritmo acelerado para o torneio. Juntas, essas disciplinas dinâmicas fundirão o jogo virtual com a ação do mundo real, enquanto os atletas transitam perfeitamente entre as partidas digitais e os desafios em campo, oferecendo uma exibição acelerada de habilidade, estratégia e trabalho em equipe que redefine a competição para a era phygital.

"Ter esses títulos icônicos no Games of the Future 2025 marca um momento decisivo tanto para os jogos quanto para o esporte", disse Nis Hatt, CEO da Phygital International. "É aqui que o atletismo de elite encontra a criatividade e a energia dos jogos competitivos para criar algo verdadeiramente extraordinário, demonstrando que o esporte phygital não é apenas o próximo capítulo – é o futuro da competição global."

Ao combinar alguns dos videogames mais icônicos e reconhecidos mundialmente com a energia dos desafios atléticos ao vivo, o GOTF 2025 proporcionará um espetáculo esportivo incomparável. Realizado no Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) de 18 a 23 de dezembro, o principal torneio mundial de esportes phygital reunirá os melhores atletas phygital do mundo para seis dias de competição, inovação e entretenimento. Além dos torneios, os fãs poderão aproveitar experiências imersivas em realidade virtual, tecnologias esportivas de ponta, apresentações culturais e zonas interativas para fãs criadas para celebrar a fusão dos mundos físico e digital e proporcionar uma experiência imperdível.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de phygital sports globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É o guardião e detentor dos direitos do Games of the Future (Jogos do Futuro) e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para obter mais informações, acesse https://Phygitalinternational.com ou entre em contato com [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future (Jogos do Futuro) é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do phygital sport. O torneio reúne a próxima geração de heróis esportivos phygital de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 (Jogos do Futuro 2025) será realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 (Jogos do Futuro 2026) será realizado em Astana.

Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

