Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL y más serán los protagonistas de Games of the Future 2025

Se han anunciado los primeros títulos que formaran parte del evento deportivo phygital de este año, que se realizará en Abu Dabi del 18 al 23 de diciembre

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), titular exclusivo de los derechos y custodio de los Games of the Future (GOTF), refuerza el impulso de la última revolución en el mundo de los videojuegos y anuncia hoy los títulos más esperados que formarán parte de Games of the Future 2025 en Abu Dabi, del 18 al 23 de diciembre.

Phygital athletes competing on the digital side of phygital 1 Phygital athletes competing on the digital side of phygital 2

Al fusionar la velocidad y la potencia del deporte tradicional con la habilidad y el dramatismo de los deportes electrónicos, Games of the Future 2025 mostrará lo mejor de la competencia phygital. Los atletas y aficionados disfrutarán de un formato único que combina desafíos del mundo real con algunos de los videojuegos más emblemáticos del mundo en 11 disciplinas.

Counter-Strike 2 , el legendario shooter táctico, será el protagonista de la competencia Phygital Shooter, en la que se pondrá a prueba la precisión, la estrategia y el trabajo en equipo de los jugadores bajo una intensa presión. Counter-Strike 2, un ícono mundial de los videojuegos competitivos, encenderá el escenario digital del torneo con su intensidad característica y su legado de acción vertiginosa. Junto a este videojuego, Dota 2, el emblemático juego multijugador de arena de batalla en línea, pondrá a prueba a los equipos en la competencia de MOBAPC, en la que deberán demostrar el dominio táctico y la resilienciadejando claro por qué sigue siendo uno de los títulos de deportes electrónicos más duraderos y respetados de todos los tiempos.

El fenómeno Fortnite, con su amplia comunidad mundial y su impacto cultural, encabezará la disciplina Battle Royale. Su dinámica combinación de supervivencia y acción de alta intensidad garantiza que la disciplina de Battle Royale ofrezca un drama emocionante, en el que solo un club quedará en pie para llevarse la corona. Fatal Fury: City of the Wolves, una de las franquicias más legendarias en la historia de los juegos de lucha, agregará un espectáculo diferente, al combinar precisión, reflejos y destreza táctica para determinar al campeón definitivo durante la fase digital de la disiciplina Phygital Fighting.

Junto a estos títulos estrella, este año, la disciplina de Phygital Football contará con el título de fútbol de alta intensidad y última generación UFL. Para aumentar la emoción, 3on3 Freestyle será la disciplina estrella de Phygital Basketball, que aportará al torneo su característico estilo callejero y su juego dinámico. Juntas, estas disciplinas dinámicas fusionarán el juego virtual con la acción del mundo real, ya que los atletas pasarán de los partidos digitales a los desafíos en el campo de manera fluida, ofreciendo una demostración vertiginosa de habilidad, estrategia y trabajo en equipo que redefinirá la competencia en la era phygital.

"Contar con estos títulos emblemáticos en Games of the Future 2025 marca un momento decisivo tanto para los videojuegos como para el deporte", afirmó Nis Hatt, director ejecutivo de Phygital International. "Aquí es donde el atletismo de élite se une con la creatividad y la energía de los juegos competitivos para crear algo verdaderamente extraordinario, y demuestra que el deporte phygital no es solo el próximo capítulo, sino el futuro de la competencia mundial".

Al combinar algunos de los videojuegos más emblemáticos y reconocidos a nivel mundial con la energía de los desafíos deportivos en vivo, GOTF 2025 ofrecerán un espectáculo deportivo sin igual. El torneo deportivo phygital más importante del mundo, que se realizará en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC) del 18 al 23 de diciembre, reunirá a los mejores atletas phygitales del mundo durante seis días de competencia, innovación y entretenimiento. Además de los torneos, los aficionados podrán disfrutar de experiencias inmersivas de realidad virtual, tecnología deportiva de vanguardia, exhibiciones culturales y zonas interactivas para aficionados, diseñadas para celebrar la fusión entre el mundo físico y el digital y crear una experiencia inolvidable.

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es el custodio y titular de los derechos de Games of the Future (Juegos del Futuro) y supervisa el proceso de licitación de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite https://Phygitalinternational.com o comuníquese con [email protected] .

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future (Juegos del Futuro) es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y es el pináculo del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y desafíos phygital. Games of the Future 2025 (Juegos del Futuro 2025) se celebrarán en Abu Dabi, mientras que Games of the Future 2026 (Juegos del Futuro 2026) se celebrarán en Astana.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812810/Phygital_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812811/Phygital_2.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2730393/5600170/logo.jpg

FUENTE Phygital International