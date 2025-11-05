Counter-Strike 2、Dota 2、Fortnite、Fatal Fury: City of Wolves、UFLなどがGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）の主役に

12 月18 日から23 日までアブダビで開催される今年のphygital スポーツの祭典で、最初の主要タイトルが発表されました。

ドバイ、UAE, 2025年11月5日 /PRNewswire/ -- ゲーム業界の最新進化の流れをさらに加速させるべく、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー、GOTF）の独占的権利保有者かつ管理団体であるPhygital International（PI）は本日、2025年12月18日から23日にアブダビで開催されるGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）の主要タイトルを発表しました。

伝統的なスポーツのスピードとパワーに、eスポーツのスキルとドラマを融合させたGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）は、phygital競技の頂点を披露します。アスリートとファンは、11の競技分野において、現実世界の挑戦と世界的に有名なビデオゲームの数々を融合させたユニークな形式を体験することになります。

伝説的なタクティカルシューターであるCounter-Strike 2は、Phygital Shooter競技の基幹を成し、プレイヤーの精密さ、戦略、チームワークが激しいプレッシャー下で試されます。競技ゲームのグローバルアイコンであるCounter-Strike 2は、その特徴的な激しさと高速アクションの伝統で、トーナメントのデジタルステージを熱狂の渦に巻き込みます。同時に、象徴的なマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナであるDota 2は、MOBAPC競技においてチームに戦術的熟練度と回復力を要求し、なぜそれが史上最も長く愛され尊敬されるeスポーツタイトルの一つであり続けるのかを証明します。 

世界的なセンセーションを巻き起こしたFortniteは、その膨大なグローバルコミュニティと文化を定義する影響力により、Battle Royale部門のメインイベントを飾ります。サバイバルと高密度アクションのダイナミックな融合により、Battle Royaleは息をのむようなドラマを約束します。ただ一つのクラブだけが王冠を手に、最後まで生き残るのです。Fatal Fury: City of the Wolvesは、精度、反射神経、戦術的才能を駆使して究極のチャンピオンを決める、Phygital Fighting競技のデジタルフェーズにおいて、また異なる種類のスペクタクルを加えます。

これらのフラッグシップタイトルに加え、今年のGames of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）におけるPhygital Football競技では、次世代型ハイテンションサッカータイトルであるUFLが登場します。さらに熱気を加えるのは、3on3 FreestylePhygital Basketball部門のメインイベントとして登場し、そのトレードマークであるストリートスタイルの華麗さと高速プレイを大会にもたらすことです。これらのダイナミックな競技は、アスリートがデジタル試合とフィールド上の挑戦をシームレスに行き来しながら、スキル、戦略、チームワークを高速で披露する、phygital時代における競技の概念を再定義する、バーチャルゲームプレイと現実世界のアクションを融合させます。

これらの象徴的なタイトルがGames of the Future 2025（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー2025）に登場することは、ゲームとスポーツの両方にとって決定的な瞬間です」と、Phygital InternationalのCEOであるNis Hattは述べています。「ここで、エリートアスリートの身体能力と、競争的なゲームの創造性やエネルギーが融合し、真に非凡な何かを生み出します。これは、phygitalスポーツが単なる次の章ではなく、グローバルな競技の未来であることを示しています。

最も象徴的で世界的に認知されたビデオゲームの数々と、生きたスポーツ競技のエネルギーを融合させることで、GOTF 2025は比類なきスポーツスペクタクルを届けます。12月18日から23日までAbu Dhabi National Exhibition Centre（アブダビ国立展示場、ADNEC）で開催される世界最高峰のphygitalスポーツ大会は、世界トップクラスのphygitalアスリートを6日間にわたり集結させ、競技、革新、エンターテインメントを展開します。トーナメントと並行して、没入型VR体験、最先端スポーツ技術、文化展示、インタラクティブなファンゾーンが用意され、物理世界とデジタル世界の融合を称え、見逃せない体験を創出します。

Phygital International （PI ）について：

Phygital Internationalは、phygitalスポーツを世界的に推進し、スポーツを革新し、再定義することに注力しています。同社は、Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）の管理および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスを監督しています。 

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧いただくか、[email protected]までお問い合わせください 

Games of the Future （ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー、GOFT ）について：

Games of the Future（ゲームズ・オブ・ザ・フューチャー）は、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。2025年大会はアブダビで、2026年大会はアスタナで開催されます。 

詳細については、https://gofuture.games/をご覧ください

