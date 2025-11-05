ألعاب Counter-Strike 2 وDota 2 وFortnite وFatal Fury: City of Wolves وUFL وغيرها تتصدر Games of the Future 2025

الكشف عن أولى الألعاب المشاركة في حدث Phygital الرياضي الأضخم هذا العام بأبوظبي من 18 إلى 23 ديسمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في خطوة تعزز زخم التطور الذي يشهده عالم الألعاب، أعلنت اليوم شركة Phygital International (PI) ، المالكة للحقوق الحصرية والقيّمة على Games of the Future (GOTF) ، عن الألعاب الضخمة التي ستشارك في Games of the Future 2025 بأبوظبي (18-23 ديسمبر).

تجمع Games of the Future 2025 سرعة وقوة الرياضة التقليدية مع مهارة وإثارة الرياضات الإلكترونية، لتقدم قمة المنافسة في رياضات phygital . يخوض الرياضيون والمشجعون تجربة فريدة تمزج التحديات الواقعية مع أشهر ألعاب الفيديو في العالم عبر 11 تخصصاً.

تشكل Counter-Strike 2 ، لعبة التصويب التكتيكية الأسطورية، الركيزة الأساسية لتخصص Phygital Shooter حيث تُختبر دقة اللاعبين واستراتيجيتهم وعملهم الجماعي تحت ضغط شديد. تُشعل Counter-Strike 2 ، الأيقونة العالمية للألعاب التنافسية، المسرح الرقمي للبطولة بكثافتها المميزة وإرثها الحافل بالإثارة والحماس السريع. وإلى جانبها، تتحدى Dota 2 ، ساحة المعركة الجماعية الأشهر عبر الإنترنت، الفرق في تخصص MOBAPC لإظهار البراعة التكتيكية والقدرة على الصمود، مما يثبت لماذا تظل واحدة من أكثر ألعاب الرياضات الإلكترونية صموداً واحتراماً.

أما Fortnite ، الظاهرة العالمية بمجتمعها الواسع وتأثيرها الثقافي الفارق، فتتصدر تخصص Battle Royale . يضمن مزيجها الديناميكي من البقاء والحركة عالية الكثافة تقديم إثارة تحبس الأنفاس، حيث يبقى نادٍ واحد فقط ليتوج بطلاً. وتضيف Fatal Fury: City of the Wolves ، واحدة من أعرق السلاسل في تاريخ ألعاب القتال، نوعاً مختلفاً من الإثارة بجمعها بين الدقة وسرعة رد الفعل والبراعة التكتيكية لتحديد البطل النهائي خلال المرحلة الرقمية من تخصص .Phygital Fighting

إلى جانب هذه الألعاب الرائدة، يشهد تخصص Phygital Football هذا العام مشاركة UFL ، لعبة كرة القدم عالية الكثافة من الجيل الجديد. وتتصدر 3on3 Freestyle تخصص Phygital Basketball بطابعها المميز من أسلوب الشارع واللعب السريع. تدمج هذه التخصصات الديناميكية اللعب الافتراضي مع الحركة الواقعية، حيث ينتقل الرياضيون بسلاسة بين المباريات الرقمية والتحديات على أرض الملعب، في عرض سريع للمهارة والاستراتيجية والعمل الجماعي يعيد تعريف المنافسة لعصر phygital .

وقال Nis Hatt ، الرئيس التنفيذي لشركة :Phygital International "وجود هذه الألعاب الشهيرة في Games of the Future 2025 يمثل لحظة فارقة للألعاب والرياضة معاًً" . وأضاف: "هنا تلتقي النخبة الرياضية بإبداع وطاقة الألعاب التنافسية لخلق شيء استثنائي حقاً، مما يثبت أن رياضات phygital ليست مجرد الفصل المقبل، بل مستقبل المنافسة العالمية".

بجمعها أشهر ألعاب الفيديو المعترف بها عالمياً مع طاقة التحديات الرياضية المباشرة، تقدم Games of the Future 2025 عرضاً رياضياً لا مثيل له. تُقام بطولة رياضات phygital الرائدة عالمياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر، لتجمع أفضل رياضيي phygital في العالم على مدى ستة أيام من المنافسة والابتكار والترفيه. إلى جانب البطولات، ينتظر المشجعين تجارب واقع افتراضي غامرة، وتكنولوجيا رياضية متطورة، وعروض ثقافية، ومناطق تفاعلية مصممة للاحتفاء بدمج العالمين المادي والرقمي في تجربة لا تُفوّت.

نبذة عن Phygital International (PI) :

Phygital International هي المروج لرياضات phygital عالمياً وتركز على ابتكار الرياضة وإعادة تعريفها. وهي القيّمة والمالكة للحقوق الخاصة بـ Games of the Future وتشرف على عملية اختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو [email protected]

نبذة عن Games of the Future (GOTF) :

Games of the Future حدث دولي سنوي يدمج العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital . تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من التخصصات والتحديات. تُقام Games of the Future 2025 في أبوظبي، بينما تُقام Games of the Future 2026 في أستانا.

لمزيد من المعلومات: https://gofuture.games/

