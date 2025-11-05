Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL et bien d'autres encore seront les têtes d'affiche des Games of the Future 2025

Les premiers titres clés sont annoncés pour l'événement sportif phygital de cette année, qui se tiendra à Abou Dabi du 18 au 23 décembre

DUBAÏ, ÉAU, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Renforçant l'élan de la dernière évolution des jeux, Phygital International (PI), le détenteur exclusif des droits et le dépositaire des Games of the Future (GOTF), annonce aujourd'hui les titres à succès qui feront partie des Games of the Future 2025 à Abou Dabi, du 18 au 23 décembre.

Fusionnant la vitesse et la puissance du sport traditionnel avec l'habileté et l'émotion des sports électroniques, les Games of the Future 2025 présenteront le summum de la compétition phygital. Les athlètes et les fans feront l'expérience d'un format unique qui mélange des défis du monde réel avec certains des jeux vidéo les plus emblématiques du monde dans 11 disciplines.

Counter-Strike 2 , le légendaire jeu de tir tactique, sera au cœur de la compétition Phygital Shooter , où la précision, la stratégie et le travail d'équipe des joueurs seront mis à l'épreuve sous une pression intense. Icône mondiale du jeu compétitif, Counter-Strike 2 dominera la scène numérique du tournoi avec son intensité caractéristique et son héritage d'action rapide. Parallèlement, Dota 2, l'emblématique "multiplayer online battle arena" mettra au défi les équipes de la compétition MOBA PC de faire preuve de maîtrise tactique et de résilience, démontrant ainsi pourquoi il reste l'un des titres esports les plus durables et les plus respectés de tous les temps.

Le phénomène mondial, Fortnite, avec sa vaste communauté mondiale et son impact culturel, sera la tête d'affiche de la catégorie Battle Royale. Son mélange dynamique de survie et d'action à haute intensité garantit que le Battle Royale offrira un spectacle à couper le souffle, où seul un club restera debout et remportera la couronne. Fatal Fury: City of the Wolves, l'une des franchises les plus célèbres de l'histoire des jeux de combat, offrira un spectacle d'un autre genre, alliant précision, réflexes et maîtrise tactique pour déterminer le champion ultime lors de la phase numérique de la compétition Phygital Fighting.

Outre ces titres phares, la compétition Phygital Football organisée cette année dans le cadre des Games of the Future comprendra le titre de football de nouvelle génération à haute intensité UFL. Pour ajouter à l'excitation, 3on3 Freestyle sera la tête d'affiche de la discipline Phygital Basketball , apportant au tournoi sa caractéristique, son street style et son jeu rapide. Ensemble, ces disciplines dynamiques fusionneront le jeu virtuel et l'action de monde réel, les athlètes passant sans transition des matchs numériques aux défis sur le terrain, offrant une démonstration éclatante de compétences, de stratégie et de travail d'équipe qui redéfinit la compétition à l'ère du phygital.

« La présence de ces titres emblématiques aux Games of the Future 2025 marque un moment décisif pour le jeu et le sport », déclare Nis Hatt, CEO de Phygital International. « C'est là que l'athlétisme d'élite rencontre la créativité et l'énergie des jeux de compétition pour créer quelque chose de vraiment extraordinaire, démontrant que le sport phygital n'est pas seulement le prochain chapitre, c'est l'avenir de la compétition mondiale. »

En combinant certains des jeux vidéo les plus emblématiques et mondialement reconnus avec l'énergie des défis sportifs en direct, GOTF 2025 offrira un spectacle sportif inégalé. Organisé au Centre national des expositions d'Abou Dhabi (ADNEC) du 18 au 23 décembre, le plus grand tournoi de sports phygitaux du monde réunira les meilleurs athlètes phygitaux du monde pour six jours de compétition, d'innovation et de divertissement. Parallèlement aux tournois, les fans peuvent s'attendre à des expériences VR immersives, des technologies sportives de pointe, des vitrines culturelles et des fan zones interactives conçues pour célébrer la fusion des mondes physique et numérique et créer une expérience incontournable.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des « phygital sports » au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://Phygitalinternational.com ou contacter [email protected].

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du « phygital sport ». Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se dérouleront à Abou Dhabi, tandis que les Games of the Future 2026 auront lieu à Astana.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur : https://gofuture.games.

