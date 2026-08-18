Da Inteligência Artificial chinesa aos ETFs globais: STARTRADER lança 45 novos CFDs de ações e ETFs disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, abrangendo sete temas de mercado

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STARTRADER

18 ago, 2026, 01:40 GMT

Disponível a partir de 13 de agosto de 2026, o lançamento abrange sete temas de mercado distintos, sem restrições de horário de trading.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER anunciou hoje o lançamento de 45 novos CFDs de ações e ETFs disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, de segunda a domingo, da 0h às 24h (horário da plataforma GMT+3).

Enquanto as expansões anteriores de produtos disponíveis 24/7 eram concentradas em temas específicos, esta se destaca pela amplitude. Os novos instrumentos estão distribuídos por sete áreas: Inteligência Artificial chinesa, infraestrutura de IA, tecnologia, criptomoedas e ativos digitais, energia, outras ações e ETFs.

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From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes
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Entre as novas adições estão a Zhipu e a MiniMax, duas empresas chinesas de IA listadas em Hong Kong que estrearam na HKEX em janeiro de 2026. A Zhipu desenvolve grandes modelos de linguagem para os mercados corporativo e de desenvolvedores. A MiniMax é uma empresa de IA focada em inteligência artificial geral (AGI), com investidores como Alibaba, Tencent e Hillhouse Capital, e tem atraído atenção contínua do mercado desde sua listagem.

A STARTRADER desenvolve sua oferta de produtos com base nos mercados que despertam o interesse de seus clientes elegíveis. Quando surgem narrativas de mercado significativas em novas regiões geográficas, garantir o acesso a elas é uma parte essencial dessa responsabilidade.

"Este lançamento reflete uma escolha deliberada de acompanhar o ritmo de como o interesse do mercado global realmente se movimenta, simultaneamente entre regiões, setores e timeframes. Para os clientes elegíveis, o lançamento oferece acesso a uma gama mais ampla de instrumentos em diferentes regiões, setores e temas de mercado." 
- Peter Karsten, CEO, STARTRADER

À medida que a oferta de produtos da STARTRADER disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, continua a crescer, o foco permanece o mesmo: ampliar o acesso de forma a refletir o mercado global como ele é hoje.

A negociação fora do horário regular pode envolver spreads mais amplos, menor liquidez e gaps de preço, especialmente quando os mercados subjacentes estão fechados.

Aviso de risco: O trading de CFDs envolve um risco significativo de perda e pode não ser adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender totalmente os riscos antes de negociar.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de múltiplos ativos que permite a clientes de varejo e parceiros institucionais acessar os mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STARTRADER APP e STAR Copy. A STARTRADER opera por meio de entidades licenciadas e regulamentadas por autoridades como a CMA, a ASIC, a FSCA, a FSA e a FSC. A empresa combina uma governança sólida com uma abordagem que prioriza o cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros, com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento em longo prazo.

FONTE STARTRADER

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