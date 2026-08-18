จาก AI จีน สู่ ETF ระดับโลก: STARTRADER เปิดตัว CFD หุ้นและ ETF ใหม่ 45 รายการที่ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุม 7 ธีมตลาด
News provided bySTARTRADER
18 Aug, 2026, 12:03 CST
พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ครอบคลุม 7 ธีมตลาดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาการซื้อขาย
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, 18 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- วันนี้ STARTRADER ประกาศเปิดตัว CFD หุ้นและ ETF ใหม่จำนวน 45 รายการที่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 00:00–24:00 น. ตามเวลาแพลตฟอร์ม GMT+3)
จากเดิมที่การขยายบริการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงมักจะเน้นไปที่ธีมเฉพาะเจาะจง การเปิดตัวครั้งนี้มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลาย โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ครอบคลุม 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ AI ของจีน, โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI, เทคโนโลยี, คริปโตและสินทรัพย์ดิจิทัล, พลังงาน, หุ้นกลุ่มอื่นๆ และ ETF
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจคือ Zhipu และ MiniMax ซึ่งเป็นบริษัท AI สัญชาติจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) เมื่อเดือนมกราคม 2569 โดย Zhipu เป็นผู้พัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) สำหรับตลาดองค์กรและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ส่วน MiniMax เป็นบริษัท AI ที่มุ่งเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (AGI) ซึ่งมีนักลงทุนระดับโลกอย่าง Alibaba, Tencent และ Hillhouse Capital และได้รับความสนใจจากตลาดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
STARTRADER สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยยึดความสนใจของลูกค้าเป็นหลัก เมื่อเกิดกระแสความน่าสนใจของตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ การสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงตลาดเหล่านั้นได้จึงถือเป็นส่วนสำคัญในความรับผิดชอบของเรา
"การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการก้าวให้ทันความสนใจของตลาดโลกที่เคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กันในหลายภูมิภาค ภาคส่วน และกรอบเวลา สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การเปิดตัวครั้งนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงตราสารทางการเงินที่หลากหลายยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งภูมิภาค ภาคส่วน และธีมตลาดต่างๆ"
— Peter Karsten ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ STARTRADER
ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงของ STARTRADER ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จุดมุ่งหมายของเรายังคงเหมือนเดิม นั่นคือการสร้างช่องทางการเข้าถึงที่สะท้อนภาพรวมของตลาดโลกในปัจจุบัน
หมายเหตุสำคัญ: การซื้อขายนอกเวลาทำการอาจมีส่วนต่างราคา (Spreads) ที่กว้างขึ้น สภาพคล่องที่ลดลง และเกิดช่องว่างของราคา (Price gaps) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดอ้างอิงปิดทำการ
คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขาย CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุน และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขาย
เกี่ยวกับ STARTRADER
STARTRADER เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทระดับโลก ที่เสริมศักยภาพให้กับพาร์ทเนอร์รายย่อยและสถาบันในการเข้าถึงตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย รวมถึง MetaTrader, แอปพลิเคชัน STARTRADER และ STAR Copy ทั้งนี้ STARTRADER ดำเนินงานผ่านหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างๆ เช่น CMA, ASIC, FSCA, FSA และ FSC โดยผสมผสานธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งเข้ากับแนวทางที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและพาร์ทเนอร์ด้วยความมุ่งมั่นในด้านความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตในระยะยาว
SOURCE STARTRADER
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