中国AIからグローバルETFまで：STARTRADER、7つの市場テーマにわたる45銘柄の24時間取引対応株式CFD・ETF CFDを新たに追加

2026年8月13日より提供開始。今回の追加銘柄は、取引時間の制限なく、7つの市場テーマを対象としています。

アラブ首長国連邦・ドバイ、, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは本日、月曜日から日曜日まで、00:00〜24:00（GMT+3プラットフォーム時間）に取引可能な、45銘柄の24時間対応株式CFDおよびETF CFDを新たに追加したことを発表しました。

これまでの24時間取引対応商品の拡充が特定のテーマを中心としていたのに対し、今回の拡充は対象範囲の広さが特徴です。新たに追加される商品は、中国AI、AIインフラ、テクノロジー、暗号資産・デジタル資産、エネルギー、その他株式、ETFの7つの分野にわたります。

From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

今回新たに追加される銘柄には、ZhipuとMiniMaxがあります。両社は、2026年1月に香港証券取引所（HKEX）へ上場した、中国のAI企業です。Zhipuは、企業および開発者市場向けに大規模言語モデルを開発しています。MiniMaxは、汎用人工知能（AGI）に注力するAI企業で、Alibaba、Tencent、Hillhouse Capitalなどが投資家として名を連ねており、上場以来、市場から継続的な注目を集めています。

STARTRADERは、対象となるお客様の関心が向かう分野に合わせて商品ラインアップを構築しています。新たな地域で重要な市場テーマが生まれる際、それらへのアクセスを確保することは、当社の重要な責任の一つです。

「今回の追加は、地域、セクター、時間軸をまたいで同時に変化するグローバル市場の関心に歩調を合わせるという、意図的な選択を反映したものです。対象となるお客様にとって、今回の拡充により、地域、セクター、市場テーマをまたぐ、より幅広い商品へのアクセスが可能になります。」

— ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

STARTRADERの24時間取引対応商品のラインアップが拡大を続ける中でも、その焦点は一貫しています。それは、現在のグローバル市場の実態を反映したアクセスを構築することです。

時間外取引では、特に原資産市場が閉場している場合、スプレッドの拡大、流動性の低下、価格のギャップが発生する可能性があります。

リスク警告： CFD取引には大きな損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。取引を行う前に、関連するリスクを十分に理解していることをご確認ください。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STARTRADER APP、STAR Copyを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。STARTRADERは、CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCを含む規制当局の認可および規制を受ける事業体を通じて運営されています。強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER