Từ AI Trung Quốc đến ETF toàn cầu: STARTRADER ra mắt 45 CFD Cổ phiếu và ETF 24/7 mới thuộc 7 chủ đề trên thị trường

Có hiệu lực từ ngày 13/08/2026, danh mục mới bao gồm 7 chủ đề thị trường với khả năng giao dịch 24/7.

DUBAI, UAE, ngày 14 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ – STARTRADER hôm nay công bố ra mắt 45 CFD Cổ phiếu và ETF 24/7 mới, cho phép giao dịch từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, 00:00–24:00 (theo giờ nền tảng GMT+3).

Nếu các lần mở rộng danh mục 24/7 trước đây tập trung vào những chủ đề cụ thể, thì lần ra mắt này nổi bật bởi phạm vi đa dạng hơn. Các sản phẩm mới trải rộng trên 7 lĩnh vực, bao gồm: AI Trung Quốc, hạ tầng AI, công nghệ, tiền mã hóa và tài sản số, năng lượng, các cổ phiếu khác và ETF.

From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

Trong số các sản phẩm mới có Zhipu và MiniMax, hai công ty AI Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông và ra mắt trên HKEX vào tháng 1/2026. Zhipu phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển. Trong khi đó, MiniMax là công ty AI tập trung vào trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), với các nhà đầu tư bao gồm Alibaba, Tencent và Hillhouse Capital. Công ty đã liên tục thu hút sự chú ý của thị trường kể từ khi niêm yết.

STARTRADER xây dựng danh mục sản phẩm dựa trên những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của các khách hàng đủ điều kiện. Khi những xu hướng thị trường đáng chú ý xuất hiện tại các khu vực mới, việc đảm bảo khả năng tiếp cận các sản phẩm liên quan là một phần quan trọng trong định hướng phát triển của STARTRADER.

"Lần ra mắt này thể hiện định hướng chủ động của chúng tôi trong việc theo sát sự dịch chuyển của mối quan tâm trên thị trường toàn cầu – đồng thời trên nhiều khu vực, lĩnh vực và khung thời gian khác nhau. Với các khách hàng đủ điều kiện, danh mục mới mang đến khả năng tiếp cận nhiều sản phẩm hơn trên đa dạng khu vực, lĩnh vực và chủ đề thị trường."

– Peter Karsten, Giám đốc Điều hành STARTRADER

Khi danh mục sản phẩm 24/7 của STARTRADER tiếp tục được mở rộng, trọng tâm vẫn nhất quán: mang đến khả năng tiếp cận phù hợp với cách thị trường toàn cầu đang vận động ngày nay.

Giao dịch ngoài giờ thị trường có thể đi kèm với chênh lệch giá (spread) rộng hơn, thanh khoản thấp hơn và khoảng trống giá (price gap), đặc biệt trong thời gian thị trường cơ sở đóng cửa.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo Quý khách hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi giao dịch.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và các đối tác tổ chức khả năng tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu thông qua nhiều nền tảng, bao gồm MetaTrader, STARTRADER APP và STAR Copy. STARTRADER hoạt động thông qua các pháp nhân được cấp phép và quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC. Với nền tảng quản trị vững chắc và định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, STARTRADER phục vụ cả khách hàng cá nhân và đối tác với cam kết về tính minh bạch, độ tin cậy và tăng trưởng dài hạn.

SOURCE STARTRADER