चीनी AI से लेकर वैश्विक ETF तक: STARTRADER ने सात अलग-अलग बाजार विषयों पर आधारित 45 नए 24/7 स्टॉक और ETF CFDs लॉन्च किए

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STARTRADER

18 Aug, 2026, 11:51 IST

13 अगस्त, 2026 से उपलब्ध, बिना किसी ट्रेडिंग घंटों के किसी प्रतिबंध से प्रभावित यह लॉन्च सात अलग-अलग बाजार विषयों को कवर करता है

दुबई, UAE, 14 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने आज 45 नए 24/7 स्टॉक और ETF CFDs लॉन्च करने की घोषणा की, जो सोमवार से रविवार तक 00:00–24:00 (GMT+3 प्लेटफ़ॉर्म समय) तक उपलब्ध हैं।

जहां 24/7 के पिछले विस्तार विशिष्ट विषयों पर आधारित थे, वहीं यह विस्तार अपनी व्यापकता से परिभाषित होता है। ये नए इंस्ट्रूमेंट निम्न सात क्षेत्रों को कवर करते हैं: चीनी AI, AI इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो और डिजिटल परिसंपत्तियां, ऊर्जा, अन्य इक्विटी और ETF।

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From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes
From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

नए शामिल किए गए नामों में Zhipu और MiniMax, हांगकांग में सूचीबद्ध दो चीनी AI कंपनियां, सम्मिलित हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में HKEX पर अपनी शुरुआत की थी। Zhipu उद्यम और डेवलपर बाजारों के लिए बड़े भाषा मॉडल विकसित करता है। MiniMax आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) पर केंद्रित एक AI कंपनी है, जिसके Alibaba, Tencent, और Hillhouse Capital सहित कई निवेशक हैं, और लिस्टिंग के बाद से इसने लगातार बाजार का ध्यान आकर्षित किया है।

STARTRADER अपने उत्पाद की प्रस्तुतियों को एक विशेष आधार पर तैयार करता है जिससे पात्र ग्राहक अपना ध्यान विशिष्ट उत्पादों पर केंद्रित कर सकें। जब नए भौगोलिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाजार संबंधी रुझान सामने आते हैं, तो उन तक पहुंच सुनिश्चित करना उस जिम्मेदारी का एक मुख्य भाग होता है।

"विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टरों और समय-सीमाओं में वैश्विक बाजार की रुचि में होने वाले वास्तविक बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखे जा सकने के लिए यह लॉन्च एक सोची-समझी कूटनीति को दर्शाता है। पात्र ग्राहकों के लिए, इस लॉन्च से विभिन्न क्षेत्रों, सेक्टरों और बाजार विषयों में इंस्ट्रूमेंटों की एक व्यापक रेंज तक पहुंच प्राप्त होगी।" 
- Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

STARTRADER की 24/7 उत्पाद रेंज लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वही बना हुआ है: ऐसी पहुँच का निर्माण जो आज के वैश्विक बाजार को प्रतिबिंबित करती हों।

बाजार बंद होने के समय के बाद ट्रेडिंग में व्यापक फैलाव, कम लिक्विडिटी और मूल्य अंतर शामिल हो सकते हैं, विशेषत: जब अंतर्निहित बाजार बंद हों।

जोखिम चेतावनी: CFDs में ट्रेडिंग में हानी का काफी जोखिम होता है जो सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। कृपया ट्रेडिंग करने से पहले जोखिमों को पूरी तरह से समझ लें।

STARTRADER का परिचय

रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STARTRADER APP और STAR Copy सहित कई अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला STARTRADER एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है। STARTRADER का परिचालन CMA, ASIC, FSCA, FSA और FSC सहित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और विनियमित संस्थाओं के माध्यम से होता है, जो मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हुए पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों को सेवा प्रदान करती हैं।

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