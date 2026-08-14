중국 AI에서 글로벌 ETF까지: 스타트레이더(STARTRADER), 7개 시장 테마를 아우르는 45종의 신규 24/7 주식 및 ETF CFD 출시

2026년 8월 13일부터 이용 가능하며, 거래 시간 제한 없이 7개 시장 테마를 포괄합니다.

아랍에미리트 두바이, 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 스타트레이더(STARTRADER)는 오늘 월요일부터 일요일까지 00:00–24:00(GMT+3 플랫폼 시간) 거래가 가능한 45종의 신규 24/7 주식 및 ETF CFD 출시를 발표했습니다.

이전의 24/7 상품 확대가 특정 테마를 중심으로 이루어졌던 것과 달리, 이번 출시는 그 폭넓은 범위로 차별화됩니다. 신규 상품은 중국 AI, AI 인프라, 기술, 암호화폐 및 디지털 자산, 에너지, 기타 주식, ETF 등 7개 영역에 걸쳐 있습니다

From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

신규 추가 종목에는 2026년 1월 홍콩거래소(HKEX)에 상장한 두 곳의 홍콩 상장 중국 AI 기업, Zhipu와 MiniMax가 포함됩니다. Zhipu는 기업 및 개발자 시장을 위한 대규모 언어 모델(LLM)을 개발합니다. MiniMax는 범용 인공지능(AGI)에 주력하는 AI 기업으로, 알리바바, 텐센트, 힐하우스 캐피탈 등이 투자자로 참여하고 있으며 상장 이후 지속적인 시장의 관심을 받고 있습니다.

스타트레이더(STARTRADER)는 적격 고객의 관심이 향하는 곳을 중심으로 상품 라인업을 구축합니다. 새로운 지역에서 중요한 시장 내러티브가 부상할 때, 이에 대한 접근성을 보장하는 것은 그러한 책임의 핵심입니다.

"이번 출시는 지역과 섹터, 시간대를 동시에 아우르며 글로벌 시장의 관심이 실제로 이동하는 흐름에 발맞추겠다는 의도적인 선택을 반영합니다. 적격 고객은 이번 출시를 통해 다양한 지역과 섹터, 시장 테마에 걸친 보다 폭넓은 상품군에 접근할 수 있습니다."

- Peter Karsten, 스타트레이더(STARTRADER) 최고경영자(CEO)

스타트레이더(STARTRADER)의 24/7 상품군이 지속적으로 확대되는 가운데, 그 초점은 변함없이 일관됩니다. 오늘날의 글로벌 시장을 그대로 반영하는 접근성을 구축하는 것입니다.

정규 거래시간 외 거래에서는 특히 기초 시장이 휴장한 경우 스프레드 확대, 유동성 감소 및 가격 갭이 발생할 수 있습니다.

위험 고지: CFD 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 거래 전 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다.

스타트레이더(STARTRADER) 소개

스타트레이더(STARTRADER)는 MetaTrader, STARTRADER APP, STAR Copy 등 다양한 플랫폼을 통해 개인 및 기관 파트너가 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다. 스타트레이더(STARTRADER)는 CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC 등 감독 당국의 인가 및 규제를 받는 법인을 통해 운영되며, 견고한 지배구조와 고객 우선 접근 방식을 결합하여 투명성, 신뢰성, 장기적 성장에 대한 확고한 의지로 개인 고객과 파트너 모두에게 서비스를 제공합니다.





SOURCE STARTRADER