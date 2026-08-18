Dari AI China kepada ETF Global: STARTRADER Melancarkan 45 CFD Saham dan ETF 24/7 Baharu Merangkumi Tujuh Tema Pasaran

Tersedia mulai 13 Ogos 2026, pelancaran berkenaan meliputi tujuh tema pasaran tanpa sebarang sekatan waktu dagangan.

DUBAI, EMIRIAH ARAB BERSATU (UAE), 18 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER pada hari ini mengumumkan pelancaran 45 CFD Saham dan ETF 24/7 baharu, yang tersedia untuk dagangan dari Isnin hingga Ahad, 00:00–24:00 (waktu platform GMT+3).

Memandangkan pengembangan 24/7 sebelum ini berteraskan tema-tema khusus, pelancaran kali ini berbeza kerana liputannya yang lebih meluas. Instrumen baharu merangkumi tujuh bidang: AI China, infrastruktur AI, teknologi, kripto dan aset digital, tenaga, ekuiti lain dan ETF.

From Chinese AI to Global ETFs: STARTRADER Launches 45 New 24/7 Stock and ETF CFDs Spanning Seven Market Themes

Antara penambahan baharu ialah Zhipu dan MiniMax, dua syarikat AI China tersenarai di Hong Kong yang membuat penampilan sulung di HKEX pada bulan Januari 2026. Zhipu membangunkan model bahasa besar untuk pasaran perusahaan dan pembangun. MiniMax ialah syarikat AI yang memberikan tumpuan kepada kecerdasan am buatan (AGI), dengan pelabur termasuk Alibaba, Tencent dan Hillhouse Capital, serta terus menarik perhatian pasaran sejak penyenaraiannya.

STARTRADER membina penawaran produk syarikat berteraskan arah tumpuan pelanggan yang layak. Apabila naratif pasaran yang penting muncul di kawasan geografi baharu, memastikan akses kepadanya menjadi bahagian utama tanggungjawab itu.

"Pelancaran ini mencerminkan pilihan yang dibuat secara terancang untuk mengikuti perkembangan minat pasaran global yang sebenar, merentasi rantau, sektor dan tempoh masa secara serentak. Bagi pelanggan yang layak, pelancaran ini menyediakan akses kepada pelbagai instrumen yang lebih luas merentasi rantau, sektor dan tema pasaran."

- Peter Karsten, Ketua Pegawai Eksekutif, STARTRADER

Seiring dengan perkembangan rangkaian produk 24/7 STARTRADER, tumpuan utama tetap konsisten: membina akses yang mencerminkan pasaran global seperti hari ini.

Dagangan di luar waktu pasaran mungkin melibatkan spread yang lebih luas, kecairan yang berkurangan dan jurang harga, terutamanya apabila pasaran asas ditutup.

Amaran Risiko: Dagangan CFD melibatkan risiko kerugian yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat sebelum berdagang.

Maklumat Tentang STARTRADER

STARTRADER ialah broker pelbagai aset global yang memperkasakan rakan kongsi runcit dan institusi untuk mengakses pasaran global melalui pelbagai platform, termasuk MetaTrader, STARTRADER APP dan STAR Copy. STARTRADER beroperasi melalui entiti yang dilesenkan dan dikawal selia oleh pihak berkuasa termasuk CMA, ASIC, FSCA, FSA dan FSC, menggabungkan tadbir urus yang kukuh dengan pendekatan mengutamakan pelanggan, memberikan perkhidmatan kepada pelanggan runcit serta rakan kongsi dengan komitmen terhadap ketelusan, kebolehpercayaan dan pertumbuhan jangka panjang.