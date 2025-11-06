De Hannover a Riade: a transformação industrial atravessa continentes rumo ao Reino

RIADE, 6 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Os olhos da comunidade industrial global se voltam para a capital saudita, Riade, que está se preparando para sediar a primeira edição da Transformação Industrial Arábia Saudita, que acontece de 1 a 3 de dezembro de 2025. O evento é organizado pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais, em cooperação com a Deutsche Messe AG da Alemanha e a Riyadh Exhibitions Company Ltd.

Transformação Industrial Arábia Saudita 2025: unindo líderes globais para conectar, inovar e liderar a jornada de transformação industrial da Arábia Saudita. 1 a 3 de dezembro

A exposição representa uma extensão de uma jornada global que começou em 1947 em Hannover, na Alemanha, onde foi lançada a primeira edição da feira industrial mais importante do mundo. Desde então, tornou-se uma plataforma internacional que reúne líderes industriais e inovadores de todo o mundo para mostrar as mais recentes tecnologias e transformações em automação, inteligência artificial, energia e manufatura avançada.

De Hannover, onde tudo começou, à Turquia e, mais tarde, à China, que sediou sua edição asiática, a jornada da "Transformação Industrial" continua em todos os continentes — agora chegando ao Reino da Arábia Saudita, que deve se tornar o novo centro de transformação industrial global no Oriente Médio. Essa expansão ressalta o papel crescente do Reino na formação do futuro da indústria, adotando as tecnologias da Quarta Revolução Industrial e consolidando sua posição como centro global de inovação e conhecimento industrial.

Em sua edição saudita, a exposição serve como um marco estratégico no caminho do Reino em direção à indústria inteligente, reunindo empresas locais e internacionais, especialistas e investidores em um ambiente dinâmico que promove colaboração e parcerias estratégicas. Ela também destaca as conquistas do Ministério da Indústria e Recursos Minerais na expansão da base industrial nacional, aprimorando o conteúdo local e localizando as cadeias de suprimentos — tudo conforme a Visão Saudita 2030, que visa construir uma economia industrial integrada e sustentável.

Transformação Industrial Arábia Saudita é uma ponte entre a experiência industrial de longa data da Alemanha e a ambição voltada para o futuro do Reino de construir a indústria do futuro. Das fábricas que definiram precisão e qualidade na Europa aos megaprojetos que estão tomando forma em toda a Arábia Saudita hoje, a convergência de experiência e inovação reafirma que o futuro da indústria está sendo construído na Arábia Saudita.

À medida que a abertura da exposição se aproxima em dezembro de 2025, a comunidade industrial global antecipa ansiosamente o que Riade revelará em transformação industrial avançada e fabricação inteligente — reafirmando a posição do Reino como um destino de classe mundial para inovação industrial e um parceiro fundamental na formação do futuro da indústria global.

