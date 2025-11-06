Von Hannover nach Riad: Industrieller Wandel überquert die Kontinente in Richtung Königreich

RIAD, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Augen der weltweiten Industriegemeinschaft richten sich auf die saudische Hauptstadt Riad, die sich darauf vorbereitet, die erste Ausgabe der „Industrial Transformation Saudi Arabia" (Industrieller Wandel Saudi-Arabien 2025) auszurichten, die vom 1. bis 3. Dezember 2025 stattfindet. Die Veranstaltung wird vom Ministerium für Industrie und Bodenschätze in Zusammenarbeit mit der Deutschen Messe AG und der Riyadh Exhibitions Company Ltd. organisiert.

Die Ausstellung ist die Fortsetzung einer globalen Reise, die 1947 in Hannover, Deutschland, begann, wo die erste Ausgabe der weltweit bedeutendsten Industriemesse ins Leben gerufen wurde. Seitdem hat sich die Messe zu einer internationalen Plattform entwickelt, die Industrieführer sowie Innovatoren aus der ganzen Welt zusammenbringt, um die neuesten Technologien und Veränderungen in den Bereichen Automatisierung, künstliche Intelligenz, Energie sowie fortschrittliche Fertigung vorzustellen.

Von Hannover, wo alles begann, über die Türkei bis nach China, wo die asiatische Ausgabe stattfand, setzt sich die Reise der „industriellen Transformation" über die Kontinente hinweg fort und erreicht nun das Königreich Saudi-Arabien, das zum neuen Zentrum der globalen industriellen Transformation im Nahen Osten werden soll. Diese Erweiterung unterstreicht die wachsende Rolle des Königreichs bei der Gestaltung der Zukunft der Industrie, der Einführung von Technologien der vierten industriellen Revolution sowie der Festigung seiner Position als globales Zentrum für Innovation und industrielles Wissen.

In ihrer saudischen Ausgabe ist die Messe ein strategischer Meilenstein auf dem Weg des Königreichs zu einer intelligenten Industrie und bringt lokale wie internationale Unternehmen, Experten und Investoren in einem dynamischen Umfeld zusammen, das die Zusammenarbeit sowie strategische Partnerschaften fördert. Außerdem werden die Erfolge des Ministeriums für Industrie und Bodenschätze bei der Erweiterung der nationalen industriellen Basis, der Verbesserung des lokalen Anteils und der Lokalisierung der Lieferketten hervorgehoben – alles im Einklang mit der saudischen Vision 2030, die den Aufbau einer integrierten und nachhaltigen industriellen Wirtschaft zum Ziel hat.

Die „Industrial Transformation Saudi Arabia" bildet eine Brücke zwischen der langjährigen industriellen Expertise Deutschlands und dem zukunftsweisenden Anspruch des Königreichs, die Industrie der Zukunft aufzubauen. Von den Fabriken, die in Europa Präzision und Qualität definierten, bis hin zu den Megaprojekten, die heute in ganz Saudi-Arabien Gestalt annehmen, bestätigt die Konvergenz von Know-how und Innovation, dass die Zukunft der Industrie in Saudi-Arabien gebaut wird.

Während die Eröffnung der Messe im Dezember 2025 näher rückt, erwartet die weltweite Industriegemeinschaft mit Spannung, was Riad im Bereich der fortschrittlichen industriellen Transformation und der intelligenten Fertigung präsentieren wird – und damit die Position des Königreichs als Weltklasse-Standort für industrielle Innovationen sowie als wichtiger Partner bei der Gestaltung der Zukunft der globalen Industrie bekräftigt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2814742/Saudi.jpg