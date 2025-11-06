하노버부터 리야드까지: 대륙을 건너 왕국으로 향하는 산업변혁의 바람

리야드, 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- 세계 산업계의 시선이 사우디아라비아 수도 리야드로 향하고 있다. 리야드는 2025년 12월 1일부터 3일까지 진행되는 제1회 사우디아라비아 산업변혁(Industrial Transformation Saudi Arabia, ITSA) 박람회를 준비하느라 분주하다. 이 행사는 사우디아라비아 산업광물자원부(Ministry of Industry and Mineral Resources)가 독일의 도이체 메세(Deutsche Messe AG) 및 REC(Riyadh Exhibitions Company Ltd.)와 협력하여 주관한다.

이 박람회는 1947년 독일 하노버에서 시작된 세계 여정의 연장선에 있다. 당시에 하노버에서는 세계에서 가장 유명한 산업 박람회인 산업변혁 박람회가 처음으로 개최되었다. 그 이후로 이 박람회는 전 세계 산업 지도자와 혁신가들이 한자리에 모여 자동화, 인공지능, 에너지, 첨단 제조 분야의 최신 기술과 혁신을 선보이는 범세계적인 행사로 발돋움했다.

Industrial Transformation Saudi Arabia 2025: uniting global leaders to connect, innovate, and lead Saudi Arabia’s industrial transformation journey. December 1 to 3

모든 것이 시작된 하노버부터 터키에 이어 아시아판 '산업변혁(Industrial Transformation)' 박람회를 개최한 중국에 이르기까지 이 박람회의 여정은 대륙을 가로지르며 계속되어 왔다. 그리고 올해에는 중동에서 세계 산업변혁의 새로운 중심지로 자리매김하게 될 사우디아라비아 왕국에 도착한다. 올해의 박람회 개최지 확장은 산업의 미래를 건설하고, 4차 산업혁명 기술을 채택하며, 세계적인 혁신 및 산업 지식 센터로서의 입지를 공고히 하는 사우디아라비아의 역할이 커지고 있음을 방증한다.

이번 사우디판 산업변혁 박람회는 협력과 전략적 제휴를 촉진하는 역동적인 자리에 국내외 기업, 전문가, 투자자들을 규합하면서 사우디아라비아가 스마트 산업으로 전환하는 과정의 전략적 이정표 역할을 한다. 또한 사우디아라비아 산업변혁 박람회에서는 서로 긴밀하게 연계되고 지속 가능한 산업 경제를 건설하는 데 목적을 둔 사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030)에 발맞춰 국가 산업 기반 확충, 현지 자원 활용도 증진, 그리고 공급망 현지화에 힘써 온 산업광물자원부의 성과를 집중 조명한다.

이번 박람회는 독일의 오랜 산업 전문성과 미래 지향적 산업을 건설하려는 사우디아라비아의 진보적인 포부를 연결하는 가교 구실을 한다. 유럽에서 정밀성과 품질의 개념을 재정립한 공장부터 오늘날 사우디아라비아 전역에서 진전을 보이는 대규모 프로젝트에 이르기까지, 다양한 전문가와 혁신적인 아이디어 및 기술이 박람회에 모이면서 이 나라에 미래 지향적 산업이 건설되고 있다는 사실이 재차 입증될 것이다.

2025년 12월 박람회 개장이 다가오자, 리야드가 첨단 산업 혁신과 스마트 제조 분야에서 어떤 모습을 선보일 것인지를 두고 세계 산업계의 관심이 쏠리고 있다. 이번 박람회는 사우디아라비아가 세계 산업 혁신의 중심지이자 세계 산업의 미래를 만들어가는 핵심 파트너로서의 위상을 재확인할 수 있는 계기가 될 것이다.

사우디아라비아 산업변혁 박람회 관람 신청

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2814742/Saudi.jpg

SOURCE The Ministry of Industry and Mineral Resources - Saudi Arabia