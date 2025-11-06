ハノーファーからリヤドへ：産業変革が大陸を越えて王国へと進む

リヤド, 2025年11月6日 /PRNewswire/ -- 世界の産業界の注目がサウジアラビアの首都リヤドに集まっています。同市では、2025年12月1日から3日にかけて初開催となる「インダストリアル・トランスフォーメーション・サウジアラビア（Industrial Transformation Saudi Arabia）」を迎える準備が進められています。同イベントは、サウジアラビア産業・鉱物資源省が主催し、ドイツのDeutsche Messe AGおよびRiyadh Exhibitions Company Ltd.との協力のもとで開催されます。

この展示会は、1947年にドイツ・ハノーファーで世界で最も著名な産業見本市の第1回が開催されたことに始まる、グローバルな歩みの延長線上にあります。それ以来、この見本市は、自動化、人工知能、エネルギー、先進製造分野における最新の技術革新や変革を紹介するために、世界中の産業リーダーやイノベーターが一堂に会する国際的なプラットフォームへと発展してきました。

すべてが始まったハノーファーからトルコ、そしてアジア版が開催された中国へと続いた「産業変革」の歩みは、大陸を越えて続いています。今や中東における世界的な産業変革の新たな拠点となるサウジアラビア王国へと広がっています。この拡大は、産業の未来を形づくり、第4次産業革命の技術を採用し、イノベーションと産業知識の世界的な中心地としての地位を確立しつつある同王国の存在感の高まりを明確に示しています。

サウジアラビア版となる同展示会は、同王国がスマート産業へと歩む上での戦略的な節目として位置づけられています。国内外の企業、専門家、投資家が一堂に会し、協働と戦略的パートナーシップを促進するダイナミックな交流の場となります。また、統合的で持続可能な産業経済の構築を目指す「サウジ・ビジョン2030」に沿って、国内産業基盤の拡大、ローカルコンテンツの強化、サプライチェーンの国産化を推進してきたサウジアラビア産業・鉱物資源省の成果を強調しています。

「インダストリアル・トランスフォーメーション・サウジアラビア」は、ドイツが長年培ってきた産業分野の専門知識と、未来の産業を構築しようとするサウジアラビア王国の先進的なビジョンとをつなぐ架け橋として位置づけられています。ヨーロッパで精密さと品質を象徴する工場から、現在サウジアラビア全土で進行する巨大プロジェクトに至るまで、専門知識とイノベーションの融合は、「産業の未来」がまさにサウジアラビアで築かれていることを改めて示しています。

2025年12月の開幕が近づく中、世界の産業界は、リヤドが披露する先進的な産業変革とスマート製造の成果に大きな期待を寄せています。これにより、サウジアラビア王国が産業イノベーションの世界的拠点であり、グローバル産業の未来を形づくる上での重要なパートナーであるという地位が、改めて確固たるものとなります。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2814742/Saudi.jpg

