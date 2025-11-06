الرياض, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تتجه أنظار العالم الصناعي إلى العاصمة السعودية الرياض، التي تستعد لاحتضان النسخة الأولى من معرض التحول الصناعي في السعودية Industrial Transformation Saudi Arabia، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025م، بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع شركة دويتشه ميسي الألمانية وشركة معارض الرياض المحدودة.

من هانوفر إلى الرياض.. التحول الصناعي يعبر القارات نحو المملكة From Hannover to Riyadh: Industrial Transformation Crosses Continents Toward the Kingdom

ويُعدّ المعرض امتدادًا لمسيرة عالمية بدأت عام 1947م في مدينة هانوفر الألمانية، حين انطلقت أول نسخة من المعرض الصناعي الأهم في العالم، والذي أصبح منذ ذلك الحين منصة تجمع قادة الصناعة والمبتكرين من مختلف الدول لاستعراض أحدث التقنيات والتحولات في مجالات الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والتصنيع المتقدم .

ومن هانوفر التي شهدت انطلاقة المعرض الأولى، إلى تركيا، ثم الصين التي استضافت نسخته الآسيوية، تتواصل رحلة "التحول الصناعي" عبر القارات لتصل اليوم إلى المملكة العربية السعودية، التي تستعد لأن تكون المحطة الجديدة للتحول الصناعي العالمي في منطقة الشرق الأوسط. ويأتي هذا الامتداد تأكيدًا على الدور المتنامي للمملكة في قيادة مستقبل الصناعة، وتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والمعرفة الصناعية ..

ويجسد المعرض في نسخته السعودية محطة استراتيجية في مسيرة المملكة نحو الصناعة الذكية، إذ يجمع شركات محلية ودولية وخبراء ومستثمرين في بيئة مواتية لتبادل التجارب وبناء الشراكات النوعية. كما يُبرز ما حققته وزارة الصناعة والثروة المعدنية من إنجازات نوعية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد صناعي متكامل ومستدام ..

ويمثل معرض التحول الصناعي في السعودية جسرًا يربط بين الخبرة الألمانية العريقة في التصنيع المتقدم والطموح السعودي المتجدد في بناء صناعة المستقبل. فمن المصانع التي أرست معايير الجودة والدقة في أوروبا، إلى المشروعات العملاقة التي تتشكل في المملكة اليوم، يتجسد التكامل بين الخبرة والتقنية، والطموح والابتكار، ليؤكد أن مستقبل الصناعة يُصنع اليوم في السعودية ..

ومع اقتراب انطلاق المعرض في ديسمبر 2025، تترقب الأوساط الصناعية العالمية ما ستقدمه الرياض من نماذج وتجارب متقدمة في التحول الصناعي الذكي، لتؤكد المملكة من جديد مكانتها كـوجهة عالمية للابتكار الصناعي وشريكٍ رئيسٍ في رسم ملامح الصناعة الحديثة .

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2814746/Saudi.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2814747/Saudi.jpg