De Hannover a Riad: la transformación industrial cruza continentes hacia el reino

RIAD, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los ojos de la comunidad industrial mundial se posan sobre la capital saudí, Riad, que se prepara para albergar la primera edición de Transformación industrial Arabia Saudita, que se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre de 2025. El evento es organizado por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales, en cooperación con Deutsche Messe AG de Alemania y Riyadh Exhibitions Company Ltd.

Transformación industrial Arabia Saudita 2025: unir a los líderes mundiales para conectar, innovar y liderar la experiencia de transformación industrial de Arabia Saudita. Del 1 al 3 de diciembre

La exposición representa una extensión de un viaje mundial que comenzó en 1947 en Hannover, Alemania, donde se lanzó la primera edición de la feria industrial más importante del mundo. Desde entonces, se ha convertido en una plataforma internacional que reúne a líderes industriales e innovadores de todo el mundo para mostrar las últimas tecnologías y transformaciones en automatización, inteligencia artificial, energía y fabricación avanzada.

Desde Hannover, donde todo comenzó, pasando por Turquía, y más tarde por China, que organizó su edición asiática, el recorrido de la "Transformación industrial" continúa a través de los continentes y llega ahora al Reino de Arabia Saudita, destinado a convertirse en el nuevo centro de la transformación industrial mundial en Medio Oriente. Esta expansión destaca el creciente papel del Reino en dar forma al futuro de la industria, la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y la consolidación de su posición como centro mundial de innovación y conocimiento industrial.

En su edición saudí, la exposición sirve como un hito estratégico en el camino del Reino hacia la industria inteligente, que reúne a empresas, expertos e inversores locales e internacionales en un entorno dinámico que fomenta la colaboración y las asociaciones estratégicas. También destaca los logros del Ministerio de Industria y Recursos Minerales en la expansión de la base industrial nacional, la mejora del contenido local y la localización de las cadenas de suministro, todo ello en consonancia con Saudi Vision 2030, cuyo objetivo es construir una economía industrial integrada y sostenible.

Transformación industrial Arabia Saudita se erige como un puente entre la experiencia industrial de larga data de Alemania y la ambición prospectiva del Reino de construir la industria del futuro. Desde las fábricas que definieron la precisión y la calidad en Europa hasta los megaproyectos que están tomando forma en Arabia Saudita hoy en día, la convergencia de experiencia e innovación reafirma que se está construyendo el futuro de la industria en Arabia Saudita.

A medida que se acerca la inauguración de la exposición en diciembre de 2025, la comunidad industrial mundial espera con impaciencia poder ver lo que Riad revelará en la transformación industrial avanzada y la fabricación inteligente, para reafirmar la posición del Reino como un destino de primera clase para la innovación industrial y un socio clave para dar forma al futuro de la industria mundial.

