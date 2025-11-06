從漢諾威到利雅德：工業轉型跨越大陸邁向沙特王國

從一切的起點漢諾威，到土耳其，再到主辦亞洲版活動的中國，「工業轉型」的旅程持續跨越各大洲——如今已抵達沙地阿拉伯王國，此地即將成為中東地區全球工業轉型的新樞紐。這項擴張強調了王國在塑造工業未來的角色，採用第四次工業革命技術，並鞏固其作為全球創新和工業知識中心的地位。

展覽會的沙地阿拉伯版本作為該國邁向智慧產業進程中的戰略里程碑，匯聚了本地與國際企業、專家及投資者，在促進合作與戰略夥伴關係的動態環境中展開交流。展覽會同時彰顯工業與礦產資源部在拓展國家工業基礎、提升本土化內容及供應鏈在地化方面的成就——所有這些舉措均與《Saudi Vision 2030》目標相契合，該願景致力於構建整合且可持續發展的工業經濟體系。

沙地阿拉伯工業轉型展覽會正成為一座橋樑，連結德國深厚的工業專業知識與沙國前瞻性的雄心——致力打造未來的工業體系。從定義歐洲精密與品質的工廠，到今日遍佈沙地阿拉伯的大型工程項目，專業科技與創新的交匯印證了工業的未來正在沙地阿拉伯逐步成形。

隨著 2025 年 12 月展覽開幕日漸臨近，全球工業界正熱切期待利雅得將在先進工業轉型與智能製造領域展現的成果——這將再次印證沙地阿拉伯王國作為世界級工業創新樞紐的地位，以及其在塑造全球工業未來進程中扮演關鍵夥伴的角色。

