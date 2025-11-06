De Hanovre à Riyad : la transformation industrielle par delà les continents en direction du Royaume

RIYADH, Saudi Arabia, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Tous les regards de la communauté industrielle mondiale sont tournés vers Riyad, la capitale saoudienne, qui se prépare à accueillir la première édition de l'Industrial Transformation Saudi Arabia, qui aura lieu du 1er au 3 décembre 2025. L'événement est organisé par le Ministère de l'industrie et des ressources minérales, en coopération avec Deutsche Messe AG (Allemagne) et Riyadh Exhibitions Company Ltd.

Industrial Transformation Saudi Arabia 2025 : réunir les leaders mondiaux pour qu'ils se connectent, innovent et entraînent le voyage de transformation industrielle de l'Arabie saoudite. Du 1er au 3 décembre

L'exposition est le prolongement d'une aventure planétaire qui a commencé en 1947 à Hanovre, en Allemagne, où la première édition de la foire industrielle la plus importante au monde a été lancée. Depuis, elle est devenue la plateforme internationale qui rassemble des leaders industriels et les innovateurs du monde entier pour présenter les dernières technologies et transformations en matière d'automatisation, d'intelligence artificielle, d'énergie et de fabrication avancée.

De Hanovre, où tout a commencé, à la Turquie, puis à la Chine, qui a accueilli l'édition asiatique, l'aventure de la « transformation industrielle » se poursuit sur tous les continents. Elle arrive maintenant au Royaume d'Arabie saoudite, qui est appelé à devenir le nouveau centre de la transformation industrielle mondiale au Moyen-Orient. Cette expansion souligne le rôle croissant du Royaume dans l'avenir de l'industrie, l'adoption des technologies liées à la quatrième révolution industrielle et la consolidation de sa position en tant que centre mondial d'innovation et de connaissances industrielles.

Dans son édition saoudienne, l'exposition marque une étape stratégique dans le cheminement du Royaume vers l'industrie intelligente, réunissant des entreprises locales et internationales, des experts et des investisseurs dans un environnement dynamique qui favorise la collaboration et les partenariats stratégiques. Elle met également en évidence les réalisations du Ministère de l'industrie et des ressources minérales en matière d'expansion de la base industrielle nationale, d'amélioration du contenu local et de localisation des chaînes d'approvisionnement, le tout en conformité avec le plan Saudi Vision 2030 qui vise à construire une économie industrielle intégrée et durable.

Industrial Transformation Saudi Arabia est le trait d'union entre l'expertise industrielle de longue date de l'Allemagne et les ambitions du Royaume de construire l'industrie du futur. Des usines qui ont défini la précision et la qualité en Europe aux mégaprojets qui prennent forme dans toute l'Arabie saoudite aujourd'hui, la convergence de l'expertise et de l'innovation réaffirme que l'avenir de l'industrie se construit en Arabie saoudite.

À l'approche de l'ouverture de l'exposition en décembre 2025, la communauté industrielle mondiale attend avec impatience ce que Riyad va dévoiler en matière de transformation industrielle avancée et de fabrication intelligente, réaffirmant ainsi la position du Royaume en tant que destination de renommée mondiale pour l'innovation industrielle et partenaire clé pour façonner l'avenir de l'industrie mondiale.

