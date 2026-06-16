Do lixo ao valor: como a Jereh constrói o ecossistema circular para baterias

YANTAI, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- À medida que veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia crescem globalmente, surgiu um desafio crítico: como gerenciar milhões de baterias no final de seu ciclo de vida.

Instalação de demonstração de reciclagem de baterias de lítio da Jereh em Zhengzhou

O Regulamento da UE sobre Baterias e marcos similares estão impondo mandatos mais rigorosos para o conteúdo de materiais reciclados, divulgação da pegada de carbono e responsabilidade no fim da vida útil. A reciclagem de baterias evoluiu de um dever de conformidade ambiental para uma pedra angular estratégica da segurança de materiais críticos, resiliência da cadeia de suprimentos e transição energética.

Uma pergunta permanece: a reciclagem de baterias em conformidade com as normas pode ser sustentável e comercialmente viável?

Para a Jereh, a resposta está em sua instalação inteligente de demonstração de reciclagem de baterias em Zhengzhou, China. Desde o comissionamento, a planta processou mais de 15.000 toneladas de matéria-prima bruta, manteve uma taxa de utilização acima de 80% e alcançou lucratividade em seu primeiro ano de operação. Tanto a taxa de recuperação da massa preta quanto a pureza ultrapassam 98%, enquanto a eficiência da separação de cobre e alumínio chega a até 96%, ressaltando a viabilidade da reciclagem de baterias em escala industrial.

Essa instalação serviu como plataforma de validação para o Equipamento de Reciclagem de Baterias de Lítio 1.0 da Jereh. Com base em dados operacionais do mundo real, a Jereh desenvolveu seu equipamento de reciclagem de baterias de lítio 2.0 de última geração e introduziu sua solução de regeneração de materiais Catódico LFP, aumentando ainda mais a recuperação de valor das baterias no fim da vida útil.

A versão atualizada do equipamento 2.0 aumenta a capacidade anual de uma única linha em 50%, ao mesmo tempo em que melhora a segurança operacional, a eficiência e o desempenho ambiental. Por outro lado, a solução de regeneração de LFP reduz os custos de processamento em 40% por meio de um processo físico a seco, atinge uma eficiência de remoção de até 95%, elimina a descarga de águas residuais e reduz as emissões de carbono em cerca de 60%.

Além do desenvolvimento tecnológico, a Jereh está ampliando sua presença global no setor de reciclagem de baterias por meio de parcerias locais na Coreia do Sul, Austrália, Hungria e Estados Unidos. Após o sucesso da validação da versão 1.0 em Zhengzhou, espera-se que os equipamentos da versão 2.0 em Guangzhou e Chongqing entrem em operação nas próximas semanas, com planos para uma implantação mais ampla nos mercados internacionais. Recentemente, a Jereh também assinou um acordo com a Witthal Gulf para desenvolver conjuntamente um projeto de referência de reciclagem de baterias de lítio em Abu Dhabi. O projeto representa mais uma etapa importante no esforço da Jereh para apoiar o desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável de reciclagem de baterias em todo o mundo.

A Jereh também contribui para o desenvolvimento de padrões e estruturas de segurança para reciclagem de baterias, apoiando um ecossistema de reciclagem mais maduro e transparente. Para a Jereh, o objetivo é claro: transformar baterias usadas de resíduos em recursos valiosos e ajudar a fechar o ciclo em toda a cadeia de valor global das baterias.

FONTE Jereh Group