จากสิ่งเปล่าประโยชน์สู่คุณค่า: Jereh สร้างระบบนิเวศหมุนเวียนสำหรับแบตเตอรี่อย่างไร
News provided byJereh Group
15 Jun, 2026, 16:17 CST
เยียนไถ, จีน, 15 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- เมื่อยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานขยายตัวไปทั่วโลก ความท้าทายที่สำคัญก็เกิดขึ้นตามมา นั่นคือ วิธีจัดการแบตเตอรี่หลายล้านก้อนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
กฎระเบียบแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรปและกรอบการทำงานทำนองเดียวกันสร้างข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นด้านปริมาณวัสดุรีไซเคิล การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอน และความรับผิดชอบเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน การรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้พัฒนาจากหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่รากฐานเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของความมั่นคงด้านวัสดุ ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
ยังคงมีคำถามหนึ่งที่ค้างคาอยู่ว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบจะยั่งยืนและคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ได้หรือไม่
สำหรับ Jereh แล้ว คำตอบอยู่ที่โรงงานสาธิตการรีไซเคิลแบตเตอรี่อัจฉริยะที่เมืองเจิ้งโจว ประเทศจีน นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ โรงงานแห่งนี้ได้แปรรูปวัตถุดิบมากกว่า 15,000 ตัน รักษาอัตราการใช้กำลังการผลิตไว้ได้สูงกว่า 80% และทำกำไรได้ภายในปีแรกที่ดำเนินงาน ทั้งอัตราการกู้คืนโลหะมีค่า (black mass) และความบริสุทธิ์สูงกว่า 98% ในขณะที่ประสิทธิภาพการแยกทองแดงและอะลูมิเนียมสูงถึง 96% ซึ่งเน้นย้ำความเป็นไปได้ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ระดับอุตสาหกรรม
โรงงานแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องสำหรับอุปกรณ์รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม 1.0 ของ Jereh โดยต่อยอดจากข้อมูลการใช้งานจริง Jereh ได้พัฒนาอุปกรณ์รีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม 2.0 รุ่นใหม่ และเปิดตัวโซลูชันการฟื้นฟูวัสดุแคโทด LFP ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าการกู้คืนแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
อุปกรณ์รุ่น 2.0 ที่อัปเกรดใหม่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตต่อปีของสายการผลิตเดียวได้ถึง 50% พร้อมทั้งปรับปรุงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน โซลูชันการฟื้นฟู LFP ช่วยลดต้นทุนการแปรรูปลง 40% ผ่านกระบวนการทางกายภาพแบบแห้ง บรรลุประสิทธิภาพการแยกสารได้สูงถึง 95% กำจัดการปล่อยน้ำเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงประมาณ 60%
นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว Jereh ก็กำลังขยายฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไปทั่วโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฮังการี และสหรัฐอเมริกา หลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบ 1.0 ที่เจิ้งโจว คาดว่าอุปกรณ์ 2.0 ในกว่างโจวและฉงชิ่งจะเริ่มดำเนินการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยมีแผนที่จะขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม ไม่นานมานี้ Jereh ยังได้ลงนามในข้อตกลงกับ Witthal Gulf เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมต้นแบบในอาบูดาบี โครงการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ยั่งยืนทั่วโลกของ Jereh
นอกจากนี้ Jereh ยังมีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่และกรอบความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศการรีไซเคิลที่ครบวงจรและโปร่งใสยิ่งขึ้น สำหรับ Jereh เป้าหมายนั้นชัดเจน นั่นคือ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจากขยะให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และช่วยปิดวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ทั่วโลก
SOURCE Jereh Group
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