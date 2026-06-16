Conversión del residuo en valor: cómo Jereh desarrolla el ecosistema circular para las baterías

YANTAI, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con la creciente adopción de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía en todo el mundo, ha surgido un desafío crítico: qué hacer con los millones de baterías que han llegado al término de su ciclo de vida.

Instalación de demostración de reciclaje de baterías de litio de Jereh en Zhengzhou

El Reglamento sobre Baterías de la Unión Europea y otros marcos similares imponen mandatos más estrictos en cuanto al contenido del material reciclado, la divulgación de la huella de carbono y la responsabilidad al término de la vida útil. El reciclaje de baterías ha evolucionado desde una obligación de cumplimiento ambiental para convertirse en un pilar estratégico de seguridad de los materiales críticos, resiliencia de la cadena de suministro y transición energética.

Sin embargo, persiste la siguiente interrogante: ¿el reciclaje normativo de baterías puede ser tanto sustentable como viable en términos comerciales?

Para Jereh, la respuesta se encuentra en su instalación inteligente de demostración de reciclaje de baterías en Zhengzhou, China. Desde el inicio de sus operaciones, la planta ha procesado más de 15.000 toneladas de materia prima, ha mantenido una tasa de utilización superior al 80 % y alcanzó la rentabilidad durante el primer año de operación. Tanto la tasa de recuperación de la masa negra como su pureza superan el 98 %, mientras que la eficiencia de separación del cobre y el aluminio alcanza hasta el 96 %, lo que destaca la viabilidad del reciclaje de baterías a escala industrial.

Esta instalación funcionó como plataforma de validación para el Equipo de Reciclaje de Baterías de Litio 1.0 de Jereh. A partir de datos operativos del mundo real, Jereh desarrolló su nueva generación de Equipos de Reciclaje de Baterías de Litio 2.0 y presentó su Solución de Regeneración de Material de Cátodo LFP (fosfato de hierro y litio), con lo que mejora aún más la recuperación del valor de las baterías al término de su vida útil.

El equipamiento 2.0 mejorado incrementa la capacidad anual de una sola línea en un 50 %, a la vez que optimiza la seguridad operativa, la eficiencia y el desempeño ambiental. Por su parte, la solución de regeneración LFP reduce los costos de procesamiento en un 40 % mediante un proceso físico en seco, logra hasta un 95 % de eficiencia en la extracción, elimina la descarga de aguas residuales y disminuye las emisiones de carbono en aproximadamente un 60 %.

Más allá del desarrollo tecnológico, Jereh amplía su presencia mundial en el reciclaje de baterías mediante alianzas localizadas en Corea del Sur, Australia, Hungría y los Estados Unidos. Tras la exitosa validación de la versión 1.0 en Zhengzhou, se prevé que los equipos 2.0 en Guangzhou y Chongqing comiencen a operar durante las próximas semanas, con planes de una implementación más extensa en mercados extranjeros. En fecha reciente, Jereh además firmó un acuerdo con Witthal Gulf para desarrollar de manera conjunta un proyecto de referencia de reciclaje de baterías de litio en Abu Dabi. El proyecto marca otro hito en la iniciativa de Jereh de respaldar el desarrollo de infraestructura sustentable para el reciclaje de baterías en todo el mundo.

Asimismo, Jereh colabora en la formulación de normas y marcos de seguridad para el reciclaje de baterías, apoyando de esta forma un ecosistema de reciclaje más maduro y transparente. Para Jereh, el objetivo es claro: transformar las baterías descartadas como residuos en recursos valiosos y ayudar a cerrar el ciclo en toda la cadena de valor mundial de las baterías.

FUENTE Jereh Group