De los residuos al valor: cómo Jereh construye el ecosistema circular para las baterías

YANTAI, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía se expanden a nivel mundial, ha aparecido un desafío vital: cómo gestionar millones de baterías al final de su ciclo de vida.

Jereh Zhengzhou Lithium Battery Recycling Demonstration Facility

El Reglamento de la UE sobre baterías y marcos similares imponen requisitos más estrictos en cuanto al contenido de material reciclado, la divulgación de la huella de carbono y la responsabilidad al final de su vida útil. El reciclaje de baterías ha evolucionado de una obligación de cumplimiento ambiental a un pilar estratégico para la seguridad de los materiales críticos, la resiliencia de la cadena de suministro y la transición energética.

Queda una pregunta: ¿puede el reciclaje de baterías que cumple con la normativa ser sostenible y comercialmente viable?

Para Jereh, la respuesta se centra en su planta piloto de reciclaje inteligente de baterías en Zhengzhou, China. Desde su puesta en marcha, la planta ha procesado más de 15.000 toneladas de materia prima, ha mantenido una tasa de utilización superior al 80% y ha alcanzado la rentabilidad en su primer año de funcionamiento. Tanto la tasa de recuperación de la masa negra como su pureza superan el 98%, mientras que la eficiencia de separación de cobre y aluminio alcanza hasta el 96%, lo que subraya la viabilidad del reciclaje de baterías a escala industrial.

Estas instalaciones sirvieron como plataforma de validación para el equipo de reciclaje de baterías de litio 1.0 de Jereh. Basándose en datos operativos reales, Jereh ha desarrollado su equipo de reciclaje de baterías de litio de próxima generación 2.0 y ha presentado su solución de regeneración de material de cátodo LFP, mejorando aún más la recuperación de valor de las baterías al final de su vida útil.

El equipo 2.0 mejorado sirve para hacer crecer la capacidad anual de una sola línea en un 50%, a la vez que mejora la seguridad operativa, la eficiencia y el desempeño ambiental. Por su parte, la solución de regeneración LFP reduce los costes de procesamiento en un 40% mediante un proceso físico en seco, logra una eficiencia de extracción de hasta el 95%, elimina la descarga de aguas residuales y reduce las emisiones de carbono en aproximadamente un 60%.

Más allá del desarrollo tecnológico, Jereh está expandiendo su presencia global en el reciclaje de baterías mediante alianzas locales en Corea del Sur, Australia, Hungría y Estados Unidos. Tras la exitosa validación de la versión 1.0 en Zhengzhou, se espera que los equipos de la versión 2.0 en Guangzhou y Chongqing comiencen a operar en las próximas semanas, con planes para su posterior implementación en mercados internacionales. Recientemente, Jereh también firmó un acuerdo con Witthal Gulf para desarrollar conjuntamente un proyecto de referencia para el reciclaje de baterías de litio en Abu Dabi. Este proyecto representa otro hito en los esfuerzos de Jereh por apoyar el desarrollo de una infraestructura sostenible para el reciclaje de baterías a nivel mundial.

Jereh ha contribuido además al desarrollo de estándares y marcos de seguridad para el reciclaje de baterías, apoyando un ecosistema de reciclaje más maduro y transparente. Para Jereh, el objetivo es claro: transformar las baterías usadas, de residuos a recursos valiosos, y ayudar a cerrar el ciclo en toda la cadena de valor global de las baterías.