폐기물에서 가치 있는 것으로: 제레가 배터리 순환 생태계를 구축하는 방법

옌타이, 중국 2026년 6월 15일 /PRNewswire/-- 전기차와 에너지 저장 시스템이 전 세계적으로 확대됨에 따라 중요한 과제가 부상했다. 바로 수백만 개의 배터리가 생애 주기를 마쳤을 때 이를 어떻게 관리할 것인가 하는 문제다.

EU 배터리 규정과 유사한 프레임워크들은 재활용 소재 함량, 탄소 발자국 공개, 수명 종료 책임에 대한 더 엄격한 의무를 부과하고 있다. 배터리 재활용은 환경 규정 준수 의무에서 핵심 소재 안보, 공급망 회복력, 에너지 전환의 전략적인 핵심 축으로 진화했다.

Jereh Zhengzhou Lithium Battery Recycling Demonstration Facility

여기서 한 가지 질문이 남는다. 규정을 준수하는 배터리 재활용이 지속 가능하면서도 상업적 실효성까지 갖출 수 있을까?

제레(Jereh)에게 그 답은 중국 정저우의 지능형 배터리 재활용 시범 시설에 있다. 가동 이후 이 공장은 1만 5000톤 이상의 원료를 처리했고, 80% 이상의 가동률을 유지했으며, 첫 해 운영에서 수익성을 달성했다. 블랙 매스 회수율과 순도 모두 98%를 초과하며, 구리와 알루미늄 분리 효율은 최대 96%에 달해 산업 규모 배터리 재활용의 실행 가능성을 입증한다.

이 시설은 제레의 리튬 배터리 재활용 장비 1.0(Lithium Battery Recycling Equipment 1.0)의 검증 플랫폼 역할을 했다. 실제 운영 데이터를 바탕으로 제레는 차세대 리튬 배터리 재활용 장비 2.0을 개발하고 LFP 양극재 재생 솔루션(LFP Cathode Material Regeneration Solution)을 도입해 수명이 다한 배터리의 가치 회수를 더욱 강화했다.

업그레이드된 2.0 장비는 단일 라인 연간 용량을 50% 늘리는 동시에 운영 안전성, 효율성 및 환경 성능을 개선한다. 한편 LFP 재생 솔루션은 건식 물리적 공정을 통해 처리 비용을 40% 절감하고, 최대 95%의 박리 효율을 달성하며, 폐수 배출을 없애고, 탄소 배출량을 약 60% 감축한다.

기술 개발을 넘어 제레는 한국, 호주, 헝가리 및 미국 전반에 걸쳐 현지화된 파트너십을 통해 글로벌 배터리 재활용 발자국을 확대하고 있다. 정저우에서의 성공적인 1.0 검증에 이어 광저우와 충칭의 2.0 장비는 향후 수 주 내에 가동을 시작할 예정이며, 해외 시장에도 추가 배포할 계획이다. 최근 제레는 위탈 걸프(Witthal Gulf)와 계약을 체결했으며, 아부다비에서 벤치마크 리튬 배터리 재활용 프로젝트를 공동 개발할 계획이다. 이 프로젝트는 전 세계적으로 지속 가능한 배터리 재활용 인프라 개발을 지원하려는 제레의 노력에 있어 또 하나의 이정표를 기록한다.

제레는 또한 더 성숙하고 투명한 재활용 생태계를 지원하기 위해 배터리 재활용 표준 및 안전 프레임워크 개발에도 기여하고 있다. 제레의 목표는 명확하다. 수명이 다한 배터리를 폐기물에서 가치 있는 자원으로 전환하고, 글로벌 배터리 가치 사슬 전반에 걸쳐 순환을 완성하는 데 기여하는 것이다.

SOURCE Jereh Group