Déchets à la valeur ajoutée : comment Jereh met en place un écosystème circulaire pour les batteries

YANTAI, Chine, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- À mesure que les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie se généralisent à l'échelle mondiale, un défi majeur est apparu : comment gérer des millions de piles en fin de vie.

Jereh Zhengzhou Lithium Battery Recycling Demonstration Facility

Le règlement européen sur les batteries et les cadres réglementaires similaires imposent des exigences plus rigoureuses en matière de teneur en matériaux recyclés, de divulgation de l'empreinte carbone et de responsabilité en fin de vie. Le recyclage des batteries est passé d'une simple obligation de conformité environnementale à un aspect stratégique de la sécurité des matières premières essentielles, de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de la transition énergétique.

Une question reste en suspens : le recyclage des batteries conforme à la réglementation peut-il être à la fois durable et viable sur le plan commercial ?

Pour Jereh, la réponse est apportée par son site de démonstration dédié au recyclage intelligent des batteries, situé à Zhengzhou, en Chine. Depuis sa mise en service, l'usine a traité plus de 15 000 tonnes de matières premières, a maintenu un taux d'utilisation supérieur à 80 % et est devenue rentable dès sa première année d'exploitation. Le taux de récupération de la masse noire et le degré de pureté dépassent tous deux 98 %, tandis que l'efficacité de la séparation du cuivre et de l'aluminium atteint jusqu'à 96 %, ce qui souligne la viabilité du recyclage des batteries à l'échelle industrielle.

Ce site a servi de plateforme de validation pour l'équipement de recyclage des batteries au lithium 1.0 de Jereh. Sur la base de données d'exploitation réelles, Jereh a mis au point son équipement de recyclage des batteries au lithium de nouvelle génération 2.0 et a lancé sa solution de régénération des matériaux cathodiques LFP, améliorant ainsi encore davantage la valorisation des batteries en fin de vie.

La mise à niveau de l'équipement 2.0 permet d'augmenter de 50 % la capacité annuelle par ligne tout en améliorant la sécurité opérationnelle, l'efficacité et la performance environnementale. Par ailleurs, la solution de régénération LFP permet de réduire les coûts de traitement de 40 % grâce à un procédé physique à sec, d'atteindre un rendement de séparation pouvant aller jusqu'à 95 %, d'éliminer les rejets d'eaux usées et de réduire les émissions de carbone d'environ 60 %.

En dehors du développement technologique, Jereh étend sa présence mondiale dans le domaine du recyclage des batteries grâce à des partenariats locaux en Corée du Sud, en Australie, en Hongrie et aux États-Unis. Après le succès de la validation de la version 1.0 à Zhengzhou, des équipements de la version 2.0 à Guangzhou et Chongqing devraient entrer en service dans les prochaines semaines, et un déploiement sur les marchés internationaux est prévu. Récemment, Jereh a également passé un accord avec Witthal Gulf en vue de développer conjointement un projet phare de recyclage de batteries au lithium à Abu Dhabi. Ce projet représente une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par Jereh pour soutenir le développement d'infrastructures durables de recyclage des batteries à l'échelle mondiale.

Jereh contribue également à l'élaboration de normes de recyclage des batteries et de cadres de sécurité, favorisant ainsi la mise en place d'un écosystème de recyclage plus mature et plus transparent. Pour Jereh, l'objectif est clair : transformer les batteries usagées en ressources précieuses et contribuer à boucler la boucle tout au long de la chaîne de valeur mondiale des batteries.