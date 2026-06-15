變廢為寶：傑瑞如何構建電池循環生態系統

然而，有一個問題依然存在：合規的電池回收能否同時實現可持續性與商業可行性？

對傑瑞集團而言，答案就在其位於中國鄭州的鋰電池資源化循環利用智能化示範工廠。自投產以來，該工廠已處理超過15,000噸原料，設備利用率保持在80%以上，投產當年即實現盈利。電池黑粉回收率和純度雙雙突破98%，銅鋁分選純度高達96%，充分印證了工業規模化電池回收的可行性。

該工廠是傑瑞鋰電池資源化循環利用成套設備1.0的驗證平台。基於實際運營數據，傑瑞成功開發出新一代鋰電池資源化循環利用成套設備2.0，並推出磷酸鐵鋰正極材料修復成套設備，進一步提升報廢電池的價值回收效率。

升級後的2.0設備單線年產能提升50%，同時在運營安全性、效率和環保性能方面均有改善。與此同時，磷酸鐵鋰正極材料修復成套設備採用干法物理工藝，處理成本降低40%，剝離效率最高可達95%，實現零廢水排放，碳排放減少約60%。

除技術研發外，傑瑞正通過在韓國、澳大利亞、匈牙利和美國建立本地化合作夥伴關係，拓展其全球電池回收布局。繼1.0設備在鄭州驗證成功後，部署在廣州和重慶的2.0設備預計將於未來數周內投產，並計劃進一步擴張到海外市場。近日，傑瑞還與Witthal Gulf簽署協議，將在阿布扎比共同開發鋰電池回收標桿項目。該項目標志著傑瑞在推動全球可持續電池回收基礎設施發展進程中的又一重要裡程碑。

傑瑞還積極參與電池回收標準與安全框架的制定，推動構建更加成熟透明的回收生態系統。傑瑞的目標十分明確：將退役電池變廢為寶，助力全球電池價值鏈實現閉環運行。

SOURCE 傑瑞集團