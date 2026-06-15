Daripada Sisa kepada Nilai: Bagaimana Jereh Membina Ekosistem Kitaran Tertutup untuk Bateri

YANTAI, China, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ketika penggunaan kenderaan elektrik (EV) dan sistem penyimpanan tenaga berkembang pesat di seluruh dunia, satu cabaran kritikal semakin mendapat perhatian: bagaimana menguruskan berjuta-juta bateri yang telah mencapai penghujung kitaran hayatnya.

Jereh Zhengzhou Lithium Battery Recycling Demonstration Facility

Peraturan Bateri Kesatuan Eropah (EU Battery Regulation) serta rangka kerja seumpamanya kini mengenakan syarat yang lebih ketat berkaitan kandungan bahan kitar semula, pendedahan jejak karbon dan tanggungjawab pengurusan produk pada penghujung hayatnya. Kitar semula bateri telah berkembang daripada sekadar kewajipan pematuhan alam sekitar kepada komponen strategik yang penting untuk keselamatan bekalan bahan kritikal, daya tahan rantaian bekalan dan peralihan tenaga.

Persoalan utama yang timbul ialah: bolehkah kitar semula bateri yang mematuhi peraturan dilaksanakan secara mampan dan pada masa yang sama berdaya maju dari segi komersial?

Bagi Jereh, jawapannya terletak pada kemudahan demonstrasi kitar semula bateri pintar yang terletak di Zhengzhou, China. Sejak mula beroperasi, loji tersebut telah memproses lebih daripada 15,000 tan bahan mentah asas, mengekalkan kadar penggunaan melebihi 80% dan mencapai keuntungan dalam tahun pertama operasinya. Kadar pemulihan serta ketulenan jisim hitam melebihi 98%, manakala kecekapan pengasingan tembaga dan aluminium mencapai sehingga 96%, sekali gus membuktikan daya maju kitar semula bateri pada skala perindustrian.

Kemudahan ini turut berfungsi sebagai platform pengesahan bagi Peralatan Kitar Semula Bateri Litium 1.0 keluaran Jereh. Berdasarkan data operasi sebenar yang diperoleh, Jereh kemudiannya membangunkan Peralatan Kitar Semula Bateri Litium 2.0 generasi baharu dan memperkenalkan Penyelesaian Penjanaan Semula Bahan Katod LFP, bagi meningkatkan lagi pemulihan nilai daripada bateri yang telah tamat hayat penggunaannya.

Peralatan 2.0 yang dinaik taraf itu meningkatkan kapasiti tahunan bagi setiap barisan pengeluaran sebanyak 50%, di samping memperkukuh tahap keselamatan operasi, kecekapan dan prestasi alam sekitar. Pada masa yang sama, penyelesaian penjanaan semula LFP berjaya mengurangkan kos pemprosesan sebanyak 40% melalui proses fizikal kering, mencapai kecekapan peleraian sehingga 95%, menghapuskan pelepasan air sisa dan mengurangkan pelepasan karbon kira-kira 60%.

Selain pembangunan teknologi, Jereh turut memperluaskan jejak globalnya dalam sektor kitar semula bateri melalui kerjasama setempat di Korea Selatan, Australia, Hungary dan Amerika Syarikat. Selepas kejayaan pengesahan teknologi 1.0 di Zhengzhou, peralatan 2.0 di Guangzhou dan Chongqing dijangka mula beroperasi dalam beberapa minggu akan datang, dengan perancangan untuk diperluaskan ke pasaran luar negara. Baru-baru ini, Jereh turut menandatangani perjanjian dengan Witthal Gulf untuk membangunkan secara bersama projek penanda aras kitar semula bateri litium di Abu Dhabi. Projek tersebut menandakan satu lagi pencapaian penting dalam usaha syarikat menyokong pembangunan infrastruktur kitar semula bateri yang mampan di seluruh dunia.

Jereh juga terlibat secara aktif dalam pembangunan piawaian dan rangka kerja keselamatan industri kitar semula bateri, sekali gus menyokong pembentukan ekosistem kitar semula yang lebih matang dan telus. Bagi Jereh, matlamatnya jelas: menukar bateri yang telah ditamatkan penggunaannya daripada sisa kepada sumber bernilai, sambil membantu melengkapkan kitaran rantaian nilai bateri global secara menyeluruh.

SOURCE Jereh Group