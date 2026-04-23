Dreame Nebula NEXT Auto amplia a colaboração acadêmica para acelerar a inovação automotiva assistida por IA

O envolvimento da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ressalta o investimento de longo prazo em sistemas autônomos, expertise em engenharia e desenvolvimento de veículos inteligentes

BERKELEY, Califórnia, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Dreame Nebula NEXT Auto aprofundou sua parceria com instituições acadêmicas de renome, incluindo a Universidade da Califórnia, em Berkeley, à medida que acelera o desenvolvimento de veículos baseados em IA e sistemas autônomos de última geração. Essa colaboração demonstra um compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de tecnologias essenciais que moldarão o futuro da mobilidade automotiva inteligente.

Crédito da imagem: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédito da imagem: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédito da imagem: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

O envolvimento trouxe os engenheiros e a liderança da Nebula NEXT, juntamente com pesquisadores da Berkeley especializados em sistemas de controle autônomo, IA e transporte inteligente. As sessões se concentraram na aplicação de pesquisas avançadas em sistemas automotivos reais, com ênfase especial em segurança, controle e integração completa de IA.

Jake Ma, executivo da Dreame Nebula NEXT Auto, afirmou: "Não estamos construindo um carro. Estamos construindo um novo cérebro para o mundo físico. Para nós, o carro é a única nave-mãe física capaz de suportar a computação extrema exigida pelos grandes modelos de IA hoje."

A visita faz parte de uma estratégia mais ampla para alicerçar o desenvolvimento do Nebula NEXT em uma colaboração técnica profunda. Ao trabalhar em estreita colaboração com especialistas acadêmicos, a empresa está fortalecendo sua abordagem de condução autônoma, inteligência veicular e engenharia em nível de sistema.

A Nebula NEXT aproveita a base da Dreame Technology em engenharia de precisão e inovação assistida por IA. Essa tradição sustenta uma transição dos veículos definidos por software para os veículos definidos por IA, nos quais a inteligência está integrada em todo o sistema, desde a percepção e a tomada de decisões até o controle do chassi e do trem de força.

A direção técnica da empresa centra-se na integração da IA na dinâmica central de como os veículos operam. Isso inclui sistemas de aprendizagem contínua, arquiteturas multiagentes e plataformas de computação de alto desempenho projetadas para apoiar a tomada de decisões em tempo real em ambientes de condução complexos.

A Nebula NEXT chamou a atenção global na CES 2026 com a estreia do Nebula NEXT 01, um conceito de hiper-sedan elétrico de quatro portas. O veículo acelera de 0 a 100 km/h em 1,8 segundos, desenvolve mais de 2.000 cavalos de potência e possui uma estrutura leve construída com fibra de carbono azul, de fabricação própria.

Esse impulso teve continuidade graças à presença de destaque durante a transmissão do Super Bowl LVIII, ampliando o alcance da marca por toda a América do Norte e reforçando sua posição como uma força emergente na tecnologia automotiva.

Além do desempenho, a empresa continua a priorizar a inovação fundamental. Sua arquitetura combina sistemas operacionais nativos de IA, design elétrico zonal e plataformas de computação de alta densidade para permitir sistemas veiculares escaláveis e inteligentes.

A Nebula NEXT está agora entrando em uma fase focada na execução do sistema, na expertise em engenharia e no desenvolvimento de tecnologia escalável. A empresa apresentará mais avanços em um próximo evento do Vale do Silício em 27 de abril de 2026, onde anunciará novos produtos e tecnologias essenciais.

Ao combinar a dinâmica do mercado global, a colaboração acadêmica e o foco nos fundamentos de engenharia, a Dreame Nebula NEXT está se posicionando no centro da transição para a mobilidade definida por IA.

Contato com a mídia:

Li Tong, Dreame Nebula Next Auto PR head, [email protected]

Site: https://www.dreametech.com

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FONTE Dreame Nebula NEXT Auto