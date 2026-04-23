Dreame Nebula NEXT Auto amplía la colaboración académica para acelerar la innovación automotriz impulsada por IA

El compromiso de UC Berkeley resalta la inversión a largo plazo en sistemas autónomos, profundidad de ingeniería y desarrollo de vehículos inteligentes

BERKELEY, California, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Auto ha profundizado su compromiso con las principales instituciones académicas, incluida la Universidad de California, Berkeley, a medida que acelera el desarrollo de vehículos definidos por IA y sistemas autónomos de próxima generación. La colaboración señala un compromiso a largo plazo con el avance de las tecnologías centrales que darán forma al futuro del movimiento automotriz inteligente.

Crédito de la imagen: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédito de la imagen: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Crédito de la imagen: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

El compromiso reunió a los ingenieros y líderes de Nebula NEXT junto con investigadores de Berkeley especializados en sistemas de control autónomos, IA y transporte inteligente. Las sesiones se centraron en transformar la investigación avanzada en sistemas de vehículos del mundo real, con especial énfasis en la seguridad, el control y la integración completa de la IA.

Jake Ma, ejecutivo de Dreame Nebula NEXT Auto, señaló: "No estamos construyendo un automóvil. Estamos construyendo un nuevo cerebro para el mundo físico. Para nosotros, el automóvil es la única nave nodriza física capaz de llevar el cómputo extremo requerido por los grandes modelos de IA en la actualidad".

La visita forma parte de una estrategia más amplia para anclar el desarrollo de Nebula NEXT en una profunda colaboración técnica. Al trabajar en estrecha colaboración con expertos académicos, la empresa refuerza su enfoque de la conducción autónoma, la inteligencia de los vehículos y la ingeniería a nivel de sistema.

Nebula NEXT se basa en la base de Dreame Technology en ingeniería de precisión e innovación impulsada por IA. Esta herencia sustenta un cambio de vehículos definidos por software a vehículos definidos por IA, en los que la inteligencia está integrada en todo el sistema, desde la percepción y la toma de decisiones hasta el control del chasis y el tren motriz.

La dirección técnica de la empresa se centra en integrar la IA en la dinámica central del funcionamiento de los vehículos. Esto incluye sistemas de aprendizaje continuo, arquitecturas multiagente y plataformas informáticas de alto rendimiento diseñadas para apoyar la toma de decisiones en tiempo real en entornos de conducción complejos.

Nebula NEXT atrajo por primera vez la atención mundial en el CES 2026 con el debut de Nebula NEXT 01, un concepto de hipersedán eléctrico de cuatro puertas. El vehículo ofrece una aceleración de 1,8 segundos de 0 a 100 km/h, más de 2.000 caballos de fuerza y una estructura ligera construida con fibra de carbono azul patentada.

El impulso continuó con una aparición de alto perfil durante la transmisión del Super Bowl LVIII, para extender el alcance de la marca en América del Norte y reforzar su posición como una fuerza emergente en la tecnología automotriz.

Junto con el rendimiento, la empresa continúa priorizando la innovación fundamental. Su arquitectura combina sistemas operativos nativos de IA, diseño eléctrico zonal y plataformas informáticas de alta densidad para permitir sistemas de vehículos escalables e inteligentes.

Nebula NEXT ahora está entrando en una fase centrada en la ejecución del sistema, la profundidad de la ingeniería y el desarrollo de tecnología escalable. La compañía presentará nuevos avances en un próximo evento de Silicon Valley el 27 de abril de 2026, donde presentará nuevos productos y tecnologías centrales.

Al combinar el impulso del mercado mundial, la colaboración académica y un enfoque en los fundamentos de la ingeniería, Dreame Nebula NEXT se posiciona en el centro de la transición hacia la movilidad definida por IA.

Contacto para los medios:

Li Tong, jefe de Relaciones Públicas de Dreame Nebula Next Auto, [email protected]

Sitio web: https://www.dreametech.com

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FUENTE Dreame Nebula NEXT Auto