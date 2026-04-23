Dreame Nebula NEXT Auto étend sa collaboration universitaire afin d'accélérer l'innovation automobile basée sur l'IA

Le partenariat avec l'Université de Berkeley souligne l'investissement à long terme dans les systèmes autonomes, l'expertise technique et le développement de véhicules intelligents

BERKELEY, Calif., 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Auto a renforcé son engagement auprès d'institutions universitaires de premier plan, notamment l'Université de Californie, Berkeley, alors qu'elle accélère le développement de véhicules définis par l'IA et de systèmes autonomes de nouvelle génération. Cette collaboration témoigne d'un engagement à long terme en faveur de l'avancement des technologies de base qui façonneront l'avenir du mouvement automobile intelligent.

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Cette collaboration a réuni les ingénieurs et les dirigeants de Nebula NEXT ainsi que des chercheurs de Berkeley spécialisés dans les systèmes de contrôle autonomes, l'intelligence artificielle et les transports intelligents. Les sessions ont porté sur la transposition de la recherche de pointe en systèmes automobiles concrets, en mettant particulièrement l'accent sur la sécurité, le contrôle et l'intégration complète de l'IA.

Jake Ma, dirigeant de Dreame Nebula NEXT Auto, a déclaré : « Nous ne construisons pas une voiture. » Nous construisons un nouveau cerveau pour le monde physique. Pour nous, la voiture est le seul vaisseau-mère physique capable de supporter les calculs extrêmes requis aujourd'hui par les grands modèles d'IA. »

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à ancrer le développement de Nebula NEXT dans une collaboration technique approfondie. En travaillant en étroite collaboration avec des experts universitaires, l'entreprise renforce son approche de la conduite autonome, de l'intelligence des véhicules et de l'ingénierie au niveau des systèmes.

Nebula NEXT s'appuie sur les fondements de Dreame Technology en matière d'ingénierie de précision et d'innovation basée sur l'IA. Cet héritage sous-tend le passage de véhicules définis par logiciel à des véhicules définis par l'IA, où l'intelligence est intégrée dans l'ensemble du système, depuis la perception et la prise de décision jusqu'au contrôle du châssis et du groupe motopropulseur.

L'orientation technique de l'entreprise est axée sur l'intégration de l'IA dans la dynamique fondamentale du fonctionnement des véhicules. Cela comprend des systèmes d'apprentissage continu, des architectures multi-agents et des plateformes de calcul à haute performance conçues pour faciliter la prise de décision en temps réel dans des environnements de conduite complexes.

Nebula NEXT a attiré l'attention du monde entier pour la première fois au CES 2026 avec la présentation de Nebula NEXT 01, un concept d'hyper-sedan électrique à quatre portes. Le véhicule offre une accélération de 0 à 100 km/h en 1,8 seconde, une puissance de plus de 2 000 chevaux et une structure légère fabriquée à partir de fibres de carbone bleues exclusives.

La dynamique s'est poursuivie avec une apparition très remarquée lors de la retransmission du Super Bowl LVIII, étendant la portée de la marque à l'ensemble de l'Amérique du Nord et renforçant sa position en tant que force émergente dans le domaine de la technologie automobile.

Outre la performance, l'entreprise continue de donner la priorité à l'innovation fondamentale. Son architecture combine des systèmes d'exploitation AI-native, une conception électrique zonale et des plateformes informatiques à haute densité pour permettre des systèmes de véhicules intelligents évolutifs.

Nebula NEXT entre maintenant dans une phase axée sur l'exécution du système, la profondeur de l'ingénierie et le développement d'une technologie évolutive. L'entreprise présentera de nouvelles avancées lors d'un événement organisé dans la Silicon Valley, le 27 avril 2026, au cours duquel elle dévoilera de nouveaux produits et de nouvelles technologies de base.

En combinant l'élan du marché mondial, la collaboration universitaire et l'accent mis sur les principes fondamentaux de l'ingénierie, Dreame Nebula NEXT se positionne au cœur de la transition vers une mobilité définie par l'IA.

Relations avec la presse :

Li Tong, responsable des relations publiques de Dreame Nebula Next Auto, [email protected]

Site web : https://www.dreametech.com

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