Dreame Nebula NEXT Auto ขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ด้วยขุมพลัง AI

Dreame Nebula NEXT Auto

22 Apr, 2026, 21:10 CST

การมีส่วนร่วมกับ UC Berkeley ได้ตอกย้ำถึงการลงทุนระยะยาวในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเชิงลึก และการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะ

เบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Auto ได้กระชับความร่วมมือกับสถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลก ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย University of California, Berkeley เพื่อเร่งการพัฒนายานยนต์ที่ใช้งาน AI และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติยุคถัดไป โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีหลักที่จะกำหนดทิศทางในอนาคตของการเคลื่อนที่ของยานยนต์อัจฉริยะ

Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)
การมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันระหว่างทีมวิศวกรและผู้นำของ Nebula NEXT กับนักวิจัยจาก Berkeley ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ, AI และการขนส่งอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำงานวิจัยขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในระบบยานยนต์ที่ใช้งานจริง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านความปลอดภัย การควบคุม และการบูรณาการระบบ AI แบบครบวงจร

Jake Ma ผู้บริหารของ Dreame Nebula NEXT Auto กล่าวว่า "เราไม่ได้กำลังสร้างรถยนต์ แต่เรากำลังสร้างสมองกลรูปแบบใหม่ให้กับโลกทางกายภาพ เพราะสำหรับเราแล้ว รถยนต์ก็เปรียบเสมือนยานแม่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรองรับการประมวลผลขั้นสูงสุดตามที่โมเดล AI ขนาดใหญ่ในปัจจุบันต้องการได้"

การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในวงกว้างเพื่อวางรากฐานการพัฒนาของ Nebula NEXT ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคเชิงลึก อีกทั้งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานด้านการขับขี่อัตโนมัติ ยานยนต์อัจฉริยะ และวิศวกรรมระดับระบบของบริษัทได้อีกด้วย

Nebula NEXT ได้ต่อยอดมาจากรากฐานของ Dreame Technology ในด้านวิศวกรรมที่แม่นยำและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมรดกทางเทคโนโลยีนี้คือ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ไปสู่ยานยนต์ที่ใช้งาน AI ซึ่งระบบอัจฉริยะจะถูกฝังอยู่ในทุกส่วนของระบบ ตั้งแต่การรับรู้และการตัดสินใจไปจนถึงแชสซีและการควบคุมระบบส่งกำลัง

ทิศทางทางเทคนิคของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การรวม AI เข้ากับพลวัตหลักของการทำงานของยานยนต์ ซึ่งรวมไปถึงระบบการเรียนรู้ต่อเนื่อง สถาปัตยกรรมมัลติเอเจนต์ และแพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่ซับซ้อน

Nebula NEXT ได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเป็นครั้งแรกในงาน CES 2026 ผ่านการเปิดตัว Nebula NEXT 01 รถต้นแบบไฮเปอร์ซีดานไฟฟ้าสี่ประตู โดยยานยนต์รุ่นนี้สามารถทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 1.8 วินาที ให้พละกำลังมากกว่า 2,000 แรงม้า และมีโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สร้างจาก Blue Carbon Fiber ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

ความสำเร็จดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยการปรากฏตัวในรายการถ่ายทอดสด Super Bowl LVIII ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ไปทั่วอเมริกาเหนือ และตอกย้ำตำแหน่งการเป็นแบรนด์หน้าใหม่ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์

นอกเหนือจากด้านสมรรถนะแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่เป็นรากฐานสำคัญอีกด้วย สถาปัตยกรรมของบริษัทเป็นการผสมผสานระหว่างระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะ การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบโซน และแพลตฟอร์มการประมวลผลความหนาแน่นสูง เพื่อสร้างระบบยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถปรับขนาดได้

ในปัจจุบัน Nebula NEXT กำลังเข้าสู่ระยะที่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านระบบ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปรับขนาดได้ โดยบริษัทจะนำเสนอความก้าวหน้าเพิ่มเติมในงานที่จะจัดขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อเผยโฉมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหลักใหม่ๆ

Dreame Nebula NEXT กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศูนย์กลางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนที่ใช้งาน AI ผ่านการผสมผสานแรงผลักดันในตลาดโลก ความร่วมมือทางวิชาการ และการให้ความสำคัญกับพื้นฐานทางวิศวกรรม

สื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
Li Tong หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ Dreame Nebula Next Auto [email protected]
เว็บไซต์: https://www.dreametech.com

SOURCE Dreame Nebula NEXT Auto

Dreame Nebula NEXT Auto perluas kerjasama akademik percepat inovasi automotif pacuan AI

Dreame Nebula NEXT Auto memperdalam penglibatannya dengan institusi akademik terkemuka, termasuk University of California, Berkeley, ketika ia...
