Dreame Nebula NEXT Auto ขยายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมยานยนต์ด้วยขุมพลัง AI
22 Apr, 2026, 21:10 CST
การมีส่วนร่วมกับ UC Berkeley ได้ตอกย้ำถึงการลงทุนระยะยาวในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเชิงลึก และการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะ
เบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย 22 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Auto ได้กระชับความร่วมมือกับสถาบันวิชาการชั้นนำระดับโลก ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัย University of California, Berkeley เพื่อเร่งการพัฒนายานยนต์ที่ใช้งาน AI และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติยุคถัดไป โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีหลักที่จะกำหนดทิศทางในอนาคตของการเคลื่อนที่ของยานยนต์อัจฉริยะ
การมีส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันระหว่างทีมวิศวกรและผู้นำของ Nebula NEXT กับนักวิจัยจาก Berkeley ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ, AI และการขนส่งอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นไปที่การนำงานวิจัยขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในระบบยานยนต์ที่ใช้งานจริง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านความปลอดภัย การควบคุม และการบูรณาการระบบ AI แบบครบวงจร
Jake Ma ผู้บริหารของ Dreame Nebula NEXT Auto กล่าวว่า "เราไม่ได้กำลังสร้างรถยนต์ แต่เรากำลังสร้างสมองกลรูปแบบใหม่ให้กับโลกทางกายภาพ เพราะสำหรับเราแล้ว รถยนต์ก็เปรียบเสมือนยานแม่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถรองรับการประมวลผลขั้นสูงสุดตามที่โมเดล AI ขนาดใหญ่ในปัจจุบันต้องการได้"
การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในวงกว้างเพื่อวางรากฐานการพัฒนาของ Nebula NEXT ผ่านความร่วมมือทางเทคนิคเชิงลึก อีกทั้งการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานด้านการขับขี่อัตโนมัติ ยานยนต์อัจฉริยะ และวิศวกรรมระดับระบบของบริษัทได้อีกด้วย
Nebula NEXT ได้ต่อยอดมาจากรากฐานของ Dreame Technology ในด้านวิศวกรรมที่แม่นยำและนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยมรดกทางเทคโนโลยีนี้คือ หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากยานยนต์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ไปสู่ยานยนต์ที่ใช้งาน AI ซึ่งระบบอัจฉริยะจะถูกฝังอยู่ในทุกส่วนของระบบ ตั้งแต่การรับรู้และการตัดสินใจไปจนถึงแชสซีและการควบคุมระบบส่งกำลัง
ทิศทางทางเทคนิคของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การรวม AI เข้ากับพลวัตหลักของการทำงานของยานยนต์ ซึ่งรวมไปถึงระบบการเรียนรู้ต่อเนื่อง สถาปัตยกรรมมัลติเอเจนต์ และแพลตฟอร์มการประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมการขับขี่ที่ซับซ้อน
Nebula NEXT ได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเป็นครั้งแรกในงาน CES 2026 ผ่านการเปิดตัว Nebula NEXT 01 รถต้นแบบไฮเปอร์ซีดานไฟฟ้าสี่ประตู โดยยานยนต์รุ่นนี้สามารถทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ในเวลาเพียง 1.8 วินาที ให้พละกำลังมากกว่า 2,000 แรงม้า และมีโครงสร้างน้ำหนักเบาที่สร้างจาก Blue Carbon Fiber ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ
ความสำเร็จดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปด้วยการปรากฏตัวในรายการถ่ายทอดสด Super Bowl LVIII ซึ่งช่วยขยายการรับรู้ถึงแบรนด์ไปทั่วอเมริกาเหนือ และตอกย้ำตำแหน่งการเป็นแบรนด์หน้าใหม่ที่น่าจับตามองในอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์
นอกเหนือจากด้านสมรรถนะแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่เป็นรากฐานสำคัญอีกด้วย สถาปัตยกรรมของบริษัทเป็นการผสมผสานระหว่างระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AI โดยเฉพาะ การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบโซน และแพลตฟอร์มการประมวลผลความหนาแน่นสูง เพื่อสร้างระบบยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถปรับขนาดได้
ในปัจจุบัน Nebula NEXT กำลังเข้าสู่ระยะที่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านระบบ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ปรับขนาดได้ โดยบริษัทจะนำเสนอความก้าวหน้าเพิ่มเติมในงานที่จะจัดขึ้นที่ซิลิคอนวัลเลย์ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เพื่อเผยโฉมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหลักใหม่ๆ
Dreame Nebula NEXT กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศูนย์กลางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนที่ใช้งาน AI ผ่านการผสมผสานแรงผลักดันในตลาดโลก ความร่วมมือทางวิชาการ และการให้ความสำคัญกับพื้นฐานทางวิศวกรรม
