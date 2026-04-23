Dreame Nebula NEXT Auto amplía la colaboración académica en innovación impulsada por la IA

- Dreame Nebula NEXT Auto amplía la colaboración académica para acelerar la innovación automotriz impulsada por la IA

La colaboración con UC Berkeley subraya la inversión a largo plazo en sistemas autónomos, conocimientos técnicos avanzados y desarrollo de vehículos inteligentes.

BERKELEY, Calif., 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Dreame Nebula NEXT Auto ha reforzado su colaboración con destacadas instituciones académicas, como la Universidad de California, Berkeley, para acelerar el desarrollo de vehículos con inteligencia artificial y sistemas autónomos de última generación. Esta colaboración demuestra un compromiso a largo plazo con el avance de tecnologías clave que definirán el futuro de la movilidad inteligente en el sector automotriz.

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Este encuentro reunió a ingenieros y líderes de Nebula NEXT con investigadores de Berkeley especializados en sistemas de control autónomo, IA y transporte inteligente. Las sesiones se centraron en la aplicación de la investigación avanzada a sistemas de vehículos reales, con especial énfasis en la seguridad, el control y la integración completa de la IA.

Jake Ma, ejecutivo de Dreame Nebula NEXT Auto, declaró: "No estamos construyendo un automóvil. Estamos construyendo un nuevo cerebro para el mundo físico. Para nosotros, el automóvil es la única nave nodriza física capaz de soportar la enorme capacidad de procesamiento que requieren los grandes modelos de IA actuales".

Esta visita forma parte de una estrategia más amplia para fundamentar el desarrollo de Nebula NEXT en una profunda colaboración técnica. Al trabajar estrechamente con expertos académicos, la empresa está reforzando su enfoque en la conducción autónoma, la inteligencia vehicular y la ingeniería de sistemas.

Nebula NEXT se basa en la sólida trayectoria de Dreame Technology en ingeniería de precisión e innovación impulsada por IA. Este legado sustenta la transición de vehículos definidos por software a vehículos definidos por IA, donde la inteligencia está integrada en todo el sistema, desde la percepción y la toma de decisiones hasta el control del chasis y el tren motriz.

La estrategia técnica de la compañía se centra en integrar la IA en la dinámica fundamental del funcionamiento de los vehículos. Esto incluye sistemas de aprendizaje continuo, arquitecturas multiagente y plataformas informáticas de alto rendimiento diseñadas para facilitar la toma de decisiones en tiempo real en entornos de conducción complejos.

Nebula NEXT captó la atención mundial por primera vez en el CES 2026 con el debut del Nebula NEXT 01, un prototipo de hipersedán eléctrico de cuatro puertas. Este vehículo ofrece una aceleración de 0 a 100 km/h en 1,8 segundos, más de 2.000 caballos de fuerza y una estructura ligera construida con fibra de carbono azul patentada.

El impulso continuó con una aparición destacada durante la transmisión del Super Bowl LVIII, extendiendo el alcance de la marca en Norteamérica y reforzando su posición como una fuerza emergente en la tecnología automotriz.

Además del rendimiento, la empresa sigue priorizando la innovación fundamental. Su arquitectura combina sistemas operativos nativos de IA, diseño eléctrico zonal y plataformas informáticas de alta densidad para habilitar sistemas de vehículos inteligentes y escalables.

Nebula NEXT se encuentra ahora en una fase centrada en la ejecución del sistema, la profundidad de la ingeniería y el desarrollo de tecnología escalable. La compañía presentará nuevos avances en un evento que tendrá lugar en Silicon Valley el 27 de abril de 2026, donde dará a conocer nuevos productos y tecnologías clave.

Al combinar el dinamismo del mercado global, la colaboración académica y un enfoque en los fundamentos de la ingeniería, Dreame Nebula NEXT se está posicionando en el centro de la transición hacia la movilidad definida por la IA.

Contacto de medios:

Li Tong, jefe de relaciones públicas de Dreame Nebula Next Auto, [email protected]

Sitio web: https://www.dreametech.com