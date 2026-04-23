드리미 네뷸라 넥스트 오토, AI 주도 자동차 혁신 가속화를 위해 학술 협력 확대

UC 버클리와의 협력으로 자율 주행 시스템, 엔지니어링 역량 및 지능형 차량 개발에 대한 장기 투자 강조

버클리, 캘리포니아 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 드리미 네뷸라 넥스트 오토(Dreame Nebula NEXT Auto)가 AI 정의 차량 및 차세대 자율 주행 시스템 개발을 가속화함에 따라 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스를 포함한 주요 학술 기관들과의 협력을 심화하고 있다. 이번 협력은 지능형 자동차 모빌리티의 미래를 형성할 핵심 기술 발전에 대한 장기적 약속을 의미한다.

이번 협력을 통해 네뷸라 넥스트 엔지니어들과 경영진이 자율 제어 시스템, AI 및 지능형 교통 분야를 전문으로 하는 버클리 연구진들과 한자리에 모였다. 세션은 첨단 연구를 실제 차량 시스템으로 전환하는 데 중점을 두었으며 특히 안전성, 제어 및 풀스택 AI 통합에 주안점을 두었다.

Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto) Image Credit: Dreame Nebula Next Auto (PRNewsfoto/Dreame Nebula NEXT Auto)

드리미 네뷸라 넥스트 오토의 제이크 마(Jake Ma) 임원은 다음과 같이 말했다. "우리는 자동차를 만드는 것이 아니다. 물리적 세계를 위한 새로운 두뇌를 구축하고 있는 것이다. 우리에게 자동차는 오늘날 대규모 AI 모델에서 요구하는 극한의 컴퓨팅을 수행할 수 있는 유일한 물리적 모선이다."

이번 방문은 네뷸라 넥스트의 개발을 심도 있는 기술 협력에 기반을 두는 더 광범위한 전략의 일환이다. 학계 전문가들과 긴밀히 협력함으로써 회사는 자율 주행, 차량 지능 및 시스템 레벨 엔지니어링에 대한 접근 방식을 강화하고 있다.

네뷸라 넥스트는 정밀 엔지니어링과 AI 기반 혁신 분야에서 드리미 테크놀로지(Dreame Technology)의 기반을 토대로 구축됐다. 이러한 유산은 소프트웨어 정의 차량에서 AI 정의 차량으로의 전환을 뒷받침하며, 여기서 지능은 인식과 의사결정부터 섀시 및 파워트레인 제어에 이르기까지 전체 시스템에 내장된다.

회사의 기술적 방향은 AI를 차량 작동의 핵심 역학에 통합하는 데 중점을 두고 있다. 여기에는 복잡한 주행 환경에서 실시간 의사결정을 지원하도록 설계된 지속적 학습 시스템, 멀티 에이전트 아키텍처 및 고성능 컴퓨팅 플랫폼이 포함된다.

네뷸라 넥스트는 CES 2026에서 4도어 전기 하이퍼 세단 컨셉트인 Nebula NEXT 01을 데뷔시키며 처음으로 전 세계의 주목을 받았다. 이 차량은 시속 0~100km 가속을 1.8초에 달성하고, 2000마력 이상의 출력과 독자 개발한 블루 카본 파이버(Blue Carbon Fiber)로 제작된 경량 구조를 자랑한다.

이 기세는 슈퍼볼 LVIII(Super Bowl LVIII) 중계 방송 중 화제를 모은 출연으로 이어져, 북미 전역에서 브랜드 인지도를 확장하고 자동차 기술 분야의 신흥 강자로서의 입지를 강화했다.

성능과 함께 회사는 기초 혁신을 지속적으로 우선시하고 있다. 회사의 아키텍처는 AI 네이티브 운영 체제, 영역 기반 전기 설계 및 고밀도 컴퓨팅 플랫폼을 결합하여 확장할 수 있는 지능형 차량 시스템을 구현한다.

네뷸라 넥스트는 현재 시스템 실행, 엔지니어링 역량 및 확장 가능한 기술 개발에 중점을 둔 단계에 진입하고 있다. 회사는 2026년 4월 27일 예정된 실리콘 밸리(Silicon Valley) 행사에서 추가 발전 사항을 발표할 예정이며, 새로운 제품과 핵심 기술을 공개할 계획이다.

글로벌 시장의 동력, 학술 협력 및 엔지니어링 기초에 대한 집중을 결합함으로써 드리미 네뷸라 넥스트는 AI 정의 모빌리티로 전환하는 과정의 중심에 자리 잡고 있다.

미디어 문의처:

리통(Li Tong), 드리미 네뷸라 넥스트 오토 홍보 책임자, [email protected]

웹사이트: https://www.dreametech.com

SOURCE Dreame Nebula NEXT Auto