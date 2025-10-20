Dubaï renforce sa position de premier centre financier mondial au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud

DUBAÏ, EAU, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Dubaï confirme sa position de chef de file sur la scène financière mondiale du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud (MEASA).

Cette annonce coïncide avec le fait que le DIFC a dépassé les 8 000 sociétés actives enregistrées, dont plus de 1 000 entités réglementées par l'Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA), le régulateur indépendant du Centre. En outre, à ce jour, les tribunaux du DIFC ont traité des litiges pour une valeur cumulée dépassant 17,5 milliards d'AED.

DIFC

Dubaï continue de progresser dans le Global Financial Centre Index où il a été annoncé que la ville a progressé à la 11e place mondiale, cimentant sa position de leader en tant que centre le plus crédible de la région pour l'industrie, et le top quatre des centres FinTech mondiaux.

S.E. Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a commenté : « Dans le cadre de la contribution significative du DIFC à l'agenda économique de Dubaï (D33), nous continuons à renforcer le secteur des services financiers, à attirer des talents internationaux et à soutenir une croissance économique durable. Le succès du DIFC en tant que référence pour les centres financiers émergents est le résultat de la création d'un environnement commercial où les entreprises obtiennent non seulement une licence d'exploitation, mais aussi une plateforme pour diriger et se développer. Notre cadre est construit non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, un cadre qui embrasse l'innovation, respecte les normes les plus élevées et reste ancré dans l'intégrité ».

Dubaï, puissance financière mondiale de la région

Depuis sa création en 2004, grâce à ses trois organes indépendants, l'Autorité du DIFC, la DFSA et les tribunaux du DIFC, le DIFC a fait de Dubaï un pôle d'attraction pour les puissances financières mondiales, les innovateurs et les leaders des services professionnels, en fournissant un écosystème qui allie la certitude juridique et réglementaire à l'agilité commerciale, devenant ainsi la référence pour les centres financiers émergents dans le monde entier.

Son modèle éprouvé combine le leadership de l'Autorité du DIFC en matière de stratégie, d'infrastructure et d'innovation, soutenu par la surveillance réglementaire alignée au niveau mondial de la DFSA, et l'expertise des tribunaux du DIFC en matière de résolution des litiges, offrant ainsi transparence, stabilité et certitude aux entreprises.

Bénéficiant d'une connectivité mondiale et d'un accès à plus de 77 pays de la région MEASA, le DIFC est devenu le centre financier le plus important et le plus diversifié de la région.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2800272/DIFC.jpg