ドバイは中東、アフリカ、南アジアを代表する世界金融センターとしての地位を向上

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- ドバイは、中東、アフリカ、南アジア（MEASA）の主要な国際金融センターとしての地位を強化し続けています。

この発表は、DIFCの登録済み活動企業数が8,000社を超えたことと同時期に行われました。その中には、中央政府の独立規制機関であるDubai Financial Services Authority（DFSA）によって規制されている1,000社以上の事業体も含まれる。さらに、DIFC裁判所は今年これまでに総額175億AEDを超える訴訟を処理しました。

DIFC

ドバイは世界金融センター指数で順位を上げ続けており、世界で11位に躍進したことが発表され、地域で最も信頼できる金融産業の中心地、そして世界トップ4のフィンテック・ハブとしての主導的地位を固めました。

DIFC 総裁のEssa Kazim 氏は次のようにコメントしています 。「DIFCはドバイ経済アジェンダ（D33）への重要な貢献の一環として、金融サービス産業の強化、世界の優秀な人材の誘致、持続可能な経済成長の支援に引き続き取り組んでいきます。新興金融センターのベンチマークとしてのDIFCの成功は、企業が営業許可を得るだけでなく、主導権を握り成長するためのプラットフォームも得られるビジネス環境を構築した結果です。私たちのフレームワークは、今日だけでなく、未来を見据えて構築されています。それは、革新を受け入れ、最高水準を維持し、誠実さを堅持するものです。」

地域の世界的な金融の中心地としてのドバイ

DIFCは2004年の設立以来、3つの独立機関（DIFC Authority、DFSA、DIFC Courts）を通じて、法的および規制上の確実性とビジネスの機敏性を融合したエコシステムを提供し、ドバイを世界の金融大手、イノベーター、専門サービス・リーダーを引きつける磁石の場へと変え、世界中の新興金融センターのベンチマークとなっています。

その実証済みのモデルは、DFSAの世界的に整合した規制監督に支えられたDIFC当局の戦略、インフラストラクチャ、イノベーションにおけるリーダーシップと、DIFC裁判所の紛争解決に関する専門知識を組み合わせ、企業に透明性、安定性、確実性をもたらします。

DIFCは、世界的な接続性とMEASA全域の77か国以上へのアクセスを活用し、地域最大かつ最も多様な金融ハブへと成長しました。

